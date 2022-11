CL-loting: de konijnenpoot van Man. City en de vloek van PSG

Opnieuw kent Manchester City, sinds 2017 telkens door na de 1/8 finales, wat geluk bij de loting voor de eerste ronde van de knock-outfase terwijl PSG met Bayern voor de zoveelste keer pech had. Hoe komt dat?

De wonderbaarlijke 1-6-zege van Benfica tegen Maccabi Haifa zal nog lang herinnerd worden in de schaduw van de Eiffeltoren. Op basis van uitdoelpunten werd PSG namelijk tweede in zijn groep en kon zo mogelijk een erg lastige tegenstander treffen in de 1/8 finales van de CL, een fase van de competitie waarin de Parijzenaars het altijd al moeilijk hebben gehad. Maandagmiddag kwam dan ook Bayern uiut de trommel, een remake van de Champions Leaguefinale van 2020 die de traditie van moeilijke lotingen voor PSG voortzet.

Ondanks het feit dat ze meestal bovenaan hun groep eindigen, hebben de mannen van voorzitter Nasser Al-Khelaïfi sinds 2015 steeds lastige tegenstanders gekend in die tweede ronde met eerst Chelsea (2015 en 2016), en dan Barcelona (2017 en 2021), Real Madrid (2018 en 2022), Manchester United (2019), Dortmund (2020) en nu Bayern (2023). Erg zwaar.

Omgekeerd lijken de de Citizens van Manchester een konijnenpoot te hebben bij die loting. Door Leipzig te trekken, hebben de mannen van Pep Guardiola opnieuw een topper bij de laatste 16 ontweken. Eerder stonden Kevin De Bruyne en co namelijk al tegenover Sporting CP (2022), Mönchengladbach (2021), Schalke 04 (2019), Basel (2018) of Dynamo Kiev (2016). Zelfs na de tweede plaats in hun groep in 2017 werden de Engelsen gespaard in de loting, al schakelde dat AS Monaco hen wel meteen uit. Enkel in 2020, toen Real Madrid in de groepsfase tegen City werd geloot, was het lot de afgelopen jaren in deze fase van de competitie wreed voor de Mancunians. Voor eenzelfde moeilijkheidsgraad voor Man. City moet je terug naar 2015 toen het Barcelona van MSN uit de bus kwam, de toekomstige Europese kampioenen die het jaar daarvoor Manchester City al hadden verslagen.

De Citizens staan heel vaak bovenaan in hun groep, maar ze hebben het geluk dat ze het nationale beschermingscriterium genieten, waardoor ze gespaard blijven van de Engelse tegenstanders die dit jaar vaak het pad van PSG hebben gekruist. Zal de Parijse voorzitter, met een sterke positie in de hogere echelons van de UEFA, een volgende Europese vergadering aangrijpen om deze wet, die de Fransen zo vaak in de weg staat, te veranderen?

