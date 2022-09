Club Brugge boekt monsterzege in Porto, en is alleen leider in groep B

Club Brugge heeft ook de tweede wedstrijd van zijn Champions League-campagne gewonnen. Na de thuiszege tegen Bayer Leverkusen op de openingsspeeldag (1-0) zette blauw-zwart FC Porto met overtuiging opzij in het Drakenstadion.

Ferran Jutglá (15.), Kamal Sowah (47.), Andreas Skov Olsen (52.) en Antonio Nusa (89.) zorgden voor een 0-4 overwinning.

Club Brugge kreeg in de openingsfase veel Portugese energie over zich heen, maar wist zich goed staande te houden. Bij momenten stak het zelf de neus aan het venster. De pogingen van Sowah en Nielsen kraakten de Portugese verdediging niet.

Even later was het wel raak. Jutglá werd de renbaan opgestuurd samen met verdediger João Mário, die de Spaanse spits neerhaalde in het strafschopgebied. Jutglá (15.) eiste de bal zelf op en mikte de 1-0 beheerst in de rechterbenedenhoek.

Ferran Jutglá viert zijn pentaltygoal. © Belga

Porto reageerde vrijwel meteen op de Brugse voorsprong. Simon Mignolet hield zijn team recht met een uitstekende redding op een doorgebroken Pepê. Verder kon de thuisploeg niet meer echt dreigen en dook het met een achterstand de kleedkamers in.

Pletwals

Club Brugge tankte moed uit zijn voorsprong en schoot uit de startblokken in de tweede helft. Na amper twee minuten voetballen trapte Sowah (47.) de 0-2 op het bord. Hij bleef koel oog in oog met doelman Diogo Costa en maakte zijn allereerste doelpunt op het allerhoogste niveau.

Club Brugge groeide in de wedstrijd en toonde zich warempel een pletwals toen Skov Olsen (52.) ook de 0-3 tegen de netten schoot. De Deen nam een voorzet van Bjorn Meijer prima op de slof en scoorde ook zijn allereerste Champions League-doelpunt.

Brugge bleef baas in de wedstrijd en behield met gemak zijn driedubbele voorsprong. De ingevallen Roman Yaremchuk miste tien minuten voor tijd nog een prima kans voor de 0-4. De jonge Antonio Nusa (89.) gaf de Oekraïense spits het goede voorbeeld en zette in het slot de 0-4 wel op het bord.

Atlético onderuit

In de andere wedstrijd van groep B gingen Yannick Carrasco en Axel Witsel met Atlético Madrid onderuit op het veld van Bayer Leverkusen. De thuisploeg ontdeed zich pas in het slot van zijn Spaanse tegenspeler. Robert Andrich (84.) en Moussa Diaby (87.) bezorgden de Duitse ploeg de drie punten met twee late treffers. Carrasco werd iets na het uur naar de kant gehaald. Axel Witsel mocht van trainer Simeone de 90 minuten vol maken.

In de groepsstand gaat Brugge aan kop met zes op zes. Eerste achtervolgers Atlético en Leverkusen tellen met elk een overwinning drie punten minder. Porto blijft steken op nul eenheden en krijgt de rode lantaarn in handen.

