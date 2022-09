Club Brugge en de Champions League: een onzekere toekomst

Met het bezoek van Bayer Leverkusen trapt blauw-zwart vanavond zijn Champions Leaguecampagne af. Voor de laatste keer?

216 miljoen euro. Dat is volgens de site Transfermarkt het bedrag dat Ajax verdiend heeft aan uitgaande transfers, met de 95 miljoen euro die Manchester United ophoestte voor Antony als kers op de taart.

Dan valt de 55 miljoen euro transferinkomsten van Club Brugge wat bleekjes uit. Blauw-zwart heeft zich de afgelopen jaren gespiegeld aan de Amsterdammers in een poging om terug aansluiting te vinden bij de Europese subtop. Jaar na jaar legde het de lat ook hoger in de Champions League.

Dat het de afgelopen mercato diep in de geldbuidel tastte om de kern te versterken, heeft niet alleen als doel om voor de vierde keer op rij Belgisch kampioen te worden, maar ook om Europees te overwinteren, liefst in de Champions League. Want dan laat je zien: wij hebben hier onze plaats.

Dat niet iedereen daar zo over denkt, illustreerde Vincent Mannaert, CEO van Club Brugge, onlangs nog in de podcast MIDMID aan de hand van een anekdote: ‘De vicevoorzitter van Real Madrid zei me dat het heel sympathiek was dat wij in de Champions League zaten maar dat hun toekomstbeeld van het internationaal voetbal was dat ze Europees niet meer zouden moeten spelen tegen de kampioen van België. Dat is duidelijke taal en noopt toch tot enige bescheidenheid. We zijn maar België, internationaal hebben we niet veel om mee te spreken. Dat is trouwens ook de vrees van Ajax. Dat is een wereldmerk, maar het zat ook niet mee aan tafel wanneer de Super League uitgetekend werd.’

Vincent Mannaert: ambitieus, maar tegelijk ook realistisch.

Duurdere tickets

De afgelopen negen jaar plaatste de Belgische kampioen zich rechtstreeks voor de poulefase van de Champions League. Met dank aan de positie van ons land op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA.

Maar vanaf volgend seizoen is het uit met de pret. De ploeg die zich in mei 2023 verzekert van de titel, zal in de daaropvolgende zomer eerst twee andere clubs moeten kloppen om zich te wentelen in de miljoenen van het kampioenenbal.

En vanaf 2024 wordt een ticket voor de Champions League nóg duurder, want dan verandert het format. Hoewel de UEFA het in alle toonaarden ontkent, is dat nieuwe format eigenlijk een opstapje naar de Super League.

In plaats van acht poules met vier teams komt er dan een minicompetitie van 36 ploegen. Vier extra plaatsen dus voor het mekka van het Europees voetbal, maar de UEFA geeft die niet aan de kampioenen uit kleinere landen omdat ze de kwaliteit niet naar beneden wil halen. Slechts één van die vier tickets gaat naar de primus van een kleiner land.

Voor Belgische clubs wordt het in de eerste plaats zaak om weer te stijgen op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van Club Brugge, maar ook van de andere Belgische vertegenwoordigers in de Europa en Conference League.

Evolutie van het voetbal

Tijdens en net na de coronacrisis werd er even gedacht dat er een rem zou komen op de uitgaves in het voetbal, maar het tegendeel is waar. Het geld dat in de sector circuleert, neemt alleen maar toe. De grote clubs uit de Big Five vinden dat zij recht hebben op een groter deel van de koek omdat zij de uithangborden zijn van de sport en omdat zij de beste spelers moeten kunnen blijven betalen. Kijk naar FC Barcelona dat een hypotheek legt op toekomstige inkomsten om wereldvedetten à la Lewandowski te kunnen halen.

Ook Clubvoorzitter Bart Verhaeghe is zich heel goed bewust van de evolutie in het voetbal. In Het Nieuwsblad zegt hij: ‘Voetbal is de nummer één sport aan het worden. In de Verenigde Staten is er vandaag bij de ­18-jarigen meer aandacht voor voetbal dan voor basket, baseball of American football. Dat stopt niet. Daarom dat de Amerikanen zo geïnteresseerd zijn in het wereldwijde verhaal. Voetballers worden nog grotere sterren dan dat ze nu al zijn.’

Het voetbal blijft groeien en het is zaak om de trein niet te missen. Maar als Ajax al vreest voor zijn plaats, welke hoop is er dan nog voor Club Brugge?