Club Brugge gaat thuis kansloos onderuit tegen Porto

Club Brugge heeft woensdagavond zijn eerste nederlaag geleden in de groepsfase van de Champions League. De Belgische landskampioen verloor op eigen veld met 0-4 van FC Porto. Het is een smet op hun tot dusver uitstekend parcours in het kampioenenbal.

Voor de bezoekers scoorden Taremi (33., 70.), Evanilson (57.) en Eustaquio (60.). Voor Club misten Hans Vanaken en Noa Lang in het begin van de tweede helft een penalty. Club Brugge was dankzij een 10 op 12 na vier speeldagen wel al zeker van een ticket voor de achtste finales. Het kon zich mits een punt tegen Porto verzekeren van groepswinst. Daarover valt de beslissing nu op de laatste speeldag, volgende week dinsdag (1 november). Club trekt dan naar Bayer Leverkusen.

Porto is met 9 punten tweede en stoot door naar de achtste finales als Atletico Madrid (4 punten) woensdagavond thuis niet wint van Bayer Leverkusen (3 punten). Op de slotspeeldag ontvangt Porto Atletico.

Carl Hoefkens koos in zijn basisteam voor Noa Lang als vervanger van de geschorste Kamal Sowah. De Nederlander kreeg zo zijn eerste speelminuten op het kampioenenbal. Porto moest het zonder zijn ervaren kapitein Pepe doen, out met een knieblessure. Vorige maand had Club in het Estadio do Dragao in Porto voor een heuse stunt gezorgd door met 0-4 te winnen van de Portugese kampioen.

Een herhaling van dat scenario zat er woensdagavond in Jan Breydel nooit in voor blauw-zwart. De Portugezen waren de hele tijd heer en meester over de bal en creëerden een rist kansen. De openingstreffer van Mehdi Taremi na 33 minuten was dan ook ruim verdiend voor een gretig Porto. Na Brugs balverlies mocht de Iraniër vrij aanleggen. Het was meteen de eerste goal die Simon Mignolet moest incasseren op dit kampioenenbal.

De thuisploeg stelde daar in de eerste periode weinig tegenover. Er was wel een attente Porto-keeper Diogo Costa nodig om een voorzet van Skov Olsen voor het hoofd van Jutgla weg te tikken.

Meteen na de pauze kreeg Club een unieke mogelijkheid om de stand gelijk te trekken. Ref Oliver legde na tussenkomst van de VAR de bal op de stip na een fout op Mechele. Maar zowel aanvoerder Vanaken (te zwak op Costa) als Lang (op de paal), die het mocht proberen omdat de Porto-goalie te vroeg was vertrokken, lieten de wenkende kans liggen. Aan de overzijde had Porto minder genade.

Vijf minuten na de tweevoudige Brugse misser verdubbelde Evanilson de voorsprong van de bezoekers. Amper was er opnieuw afgetrapt toen Eustaquio de match met de 0-3 in een beslissende plooi legde. Taremi maakte de vernedering met zijn tweede van de avond daarna nog wat groter voor een onmachtig en onherkenbaar Club.