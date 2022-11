Club Brugge grijpt naast groepswinst na gelijkspel in Leverkusen: 0-0

Club Brugge heeft dinsdagavond op de zesde en laatste speeldag van de groepsfase in de Champions League de groepswinst door de vingers zien glippen na een doelpuntloze draw bij Bayer Leverkusen (0-0).

In een kansarme eerste helft was het wachten tot de 33e minuut voor de eerste doelrijpe kans: Simon Mignolet moest zich strekken op een overhoekse trap van Moussa Diaby. Een handvol minuten later hield Lukas Hradecky aan de overzijde een goed storende Kamal Sowah van de openingsgoal.

In het begin van de tweede helft kwam blauw-zwart heel dicht bij een voorsprong. Een lage voorzet van Eduard Sobol belandde voorbij iedereen bij Tajon Buchanan, die vanuit een scherpe hoek op de lat knalde. De nabeurt van Sobol waaide naast. De gastheer reageerde gevat met een kopslag op corner van Patrick Schick, die door Mignolet uit doel geranseld werd.

Nadien kabbelde de wedstrijd naar een scoreloos einde.

Patrik Schick (links) en Brandon Mechele in duel. © Belga

Porto boekt groepswinst

Op hetzelfde moment profiteerde Porto optimaal van de puntendeling door zelf met 2-1 te triomferen tegen Atlético Madrid en zo als eerste in de poule te eindigen. Mehdi Taremi (5.), vorige woensdag nog goed voor twee treffers in Jan Breydel, opende al snel de score in het Estadio do Dragao. Stephen Eustaquio (24.) verdubbelde net na halfweg in de eerste helft de marge. De aansluitingstreffer van Stefan Savic (90.+5) viel veel te laat.

Axel Witsel speelde in het verliezende kamp 90 minuten mee centraal op het middenveld, terwijl Yannick Carrasco op het uur Saul Niguez mocht aflossen.

Porto (12 punten) en Club (11 punten) gaan maandag de urne in voor de loting van de achtste finales van het Kampioenenbal. Leverkusen (5 punten) mag zich op zijn beurt opmaken voor de volgende ronde van de Europa League, terwijl Atlético (5 punten) zijn Europese avontuur verrassend nog voor Nieuwjaar ziet stranden.