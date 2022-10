Club Brugge is klaar voor komst Porto: ‘Ons werk is nog niet af’

Casper Nielsen is klaar voor de komst van FC Porto, morgen/woensdag (18u45) in het Jan Breydelstadion op de vijfde speeldag in groep B van de Champions League. De Belgische kampioen is na zijn knappe 10/12 al zeker van een plaats in de achtste finales maar speelt nog om groepswinst. ‘We hebben het gevoel dat ons werk nog niet af is’, vertelde de 28-jarige Deen dinsdag op een persmoment.

‘We spelen deze maanden heel veel wedstrijden, maar ik probeer van die drukke periode te genieten’, stak de middenvelder van wal. ‘We behaalden dit seizoen al knappe resultaten in de Champions League en zijn daar trots op. Onze laatste wedstrijd op bezoek bij Atlético Madrid was een echt statement. We spelen elke match om te winnen en dat is nu niet anders, gekwalificeerd of niet. Dat is ook onze job als profvoetballer. We willen eerste worden in de groep. We bereiden ons op deze wedstrijd voor zoals altijd en willen winnen.’

Club zal tegen Porto wel uit een ander vaatje moeten tappen dan zaterdag in de Jupiler Pro League. Tegen een tienkoppig Union verspeelden de Bruggelingen een 0-2 voorsprong tot een 2-2 eindstand. ‘Meteen na de wedstrijd was het lastig, maar dat hoort bij voetbal en we analyseerden al wat beter kon. We zullen ervan leren en moeten onze blik op de volgende match leggen. We staken de koppen bij mekaar en kijken nu weer vooruit. We kregen gelukkig niet veel tijd om triest te zijn want de volgende opdracht staat al voor de deur. We zijn klaar voor de volgende match.’

Beladen wedstrijd

Een puntje volstaat tegen de Portugese kampioen om zeker te zijn van de eerste plaats. Dat kan een voordeel zijn in de achtste finales, want dan treft blauw-zwart een nummer twee uit een andere groep. In de heenmatch in Porto demonstreerde Club Brugge met een 0-4 zege. ‘Ik wil niet van het principe afwijken dat de volgende match de belangrijkste is’, zei coach Carl Hoefkens, die zoals gewoonlijk niet te ver in de toekomst kijkt. ‘Ik wil die ingesteldheid bij mijn spelers zien. We moeten honger blijven hebben. Porto van zijn kant moet winnen. Ik verwacht dus een beladen wedstrijd, met veel emotie, spanning en duels. Wij zullen de rust moeten bewaren en zorgvuldig zijn in balbezit net als ginds.’

Opvallend: Club slikte deze campagne nog geen enkele tegentreffer. ‘We verdedigen scherp en willen dominant voetballen met balbezit. Hoe meer je de bal hebt, hoe moeilijker het is voor de tegenstander om gevaarlijk te zijn. Mijn verdedigers, middenvelders en aanvallers doen er alles aan om aanvallen te stoppen en als het dan nog nodig blijkt heb ik een hele goede doelman Simon Mignolet gezien’, verklaarde Hoefkens, die niet in zijn kaarten liet kijken over zijn opstelling. ‘Dat we roteren is een mogelijkheid. Maar het verandert mijn redenering naar de wedstrijd toe niet. Ik probeer elke wedstrijd aan te vatten met spelers waarmee ik denk te kunnen winnen en dat is nu niet anders. Kamal Sowah is geschorst maar we gaan kijken of er ook op andere posities veranderingen zullen plaatsvinden.’