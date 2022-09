Club Brugge opent CL-campagne met nipte thuiszege tegen Leverkusen: 1-0

Club Brugge heeft woensdagavond zijn openingswedstrijd in groep B van de Champions League met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van Bayer Leverkusen, vorig seizoen de nummer drie in de Duitse Bundesliga.

Abakar Sylla scoorde na 42 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd in een niet helemaal uitverkocht Jan Breydelstadion. Voor de amper negentienjarige Ivoriaan was het de eerste treffer voor blauwzwart, en dat bij zijn Champions League-debuut.

Een matige eerste helft leek op een scoreloos gelijkspel af te stevenen, totdat Andreas Skov Olsen in de 42e minuut een hoekschop tot in de kleine backlijn draaide. Abakar Sylla zette er zijn hoofd tegen en Leverkusen-doelman Lukas Hradecky rolde met het leer over de lijn: 1-0. Het was niet alleen de eerste treffer van Sylla, het was ook het 500e doelpunt voor Club in Europa.

Voordien waren de beste kansen in een vrij evenwichtige eerste helft voor de bezoekers geweest. Twee keer was het Simon Mignolet die met uitstekende reddingen op schuivers van Moussa Diaby de nul op het bord hield. De Franse winger, die enkele jaren geleden van Paris Saint-Germain werd overgenomen, zwierf over het veld, kreeg al te vaak te veel tijd en ruimte en zaaide zo paniek in de Brugse defensie.

Voor het overige maakten de bezoekers uit Duitsland voor de pauze niet al te veel klaar. Het was zeker geen indrukwekkend Leverkusen dat naar het Jan Breydelstadion was afgezakt, het was vooral de thuisploeg die aanvallend al te onmondig en te statisch bleek.

‘Verloren zoon’ Kamal Sowah haalde met de rust in zicht nog eens verschroeiend uit, maar deze keer stond de Leverkusen-doelman wel paraat.

Afgekeurde goals



Er was werk aan de winkel voor die Werkself en dat resulteerde toch in wat meer drang richting het doel van Mignolet, zonder dat de thuisploeg daarbij echt in de problemen werd gebracht. De Bruggelingen hadden ook wel het geluk aan hun zijde, toen een voorzet-schot van Callum Hudson-Odoi via Patrik Schick in doel belandde, maar de treffer op aangeven van de VAR werd afgekeurd wegens buitenspel. Nauwelijks een minuut later werd een doelpunt van Schick eveneens afgekeurd voor buitenspel. In het slot was het pompen of verzuipen. Mignolet hield de ingevallen Kerem Demirbay nog van de gelijkmaker en zo was de Brugse droomstart een feit.

Net als twee seizoenen geleden openen de West-Vlamingen op het kampioenenbal met een zege. Destijds werd er met 1-2 gewonnen op het veld van Zenit Sint-Petersburg.

Club deelt na de eerste speeldag de leidersplaats met het Atlético van Axel Witsel en Yannick Carrasco, dat het na een knotsgekke slotfase met 2-1 haalde van FC Porto.

Vanwege het WK voetbal dat eind november in Qatar wordt afgetrapt, wordt de groepsfase van de Champions League in sneltempo afgewerkt en bijgevolg staat de volgende speeldag komende week al op het programma. Voor Club is er dan dinsdagavond (21u) de verplaatsing naar Porto, Leverkusen ontvangt Atlético Madrid. Nadien wordt er een kleine pauze ingelast, met de derde speeldag die begin oktober gespeeld wordt.

