Club Brugge zeker in pot 4 bij loting, overwinteren wordt moeilijk

Landskampioen Club Brugge kent donderdagavond (18u) zijn tegenstanders in de komende groepsfase van de Champions League, waarvoor de loting in het Turkse Istanbul gehouden wordt.

Voor blauw-zwart wordt het de vijfde deelname op rij aan de groepsfase van het kampioenenbal en de zesde in zeven jaar – nooit eerder deed een Belgische ploeg beter. Enkel in het seizoen 2017-2018 wou het niet lukken, toen Basaksehir, de huidige tegenstander van Antwerp in de voorrondes van de Conference League, een onoverkomelijke horde bleek in de derde voorronde. Europees volgde toen al snel de volledige uitschakeling in de play-offronde van de Europa League tegen AEK Athene.

Mooie cijfers, maar meer dan drie keer een derde plaats in de groepsfase en bijgevolg een overwintering in de Europa League zat er voor de West-Vlamingen nog niet in. Vorig seizoen was er hoop na een gelijkspel tegen PSG en een uitzege bij RB Leipzig, maar uiteindelijk moest Club de wet van de sterkste toch weer ondergaan en werd er afgesloten met de vierde plaats in de groep, waardoor er na Nieuwjaar geen Europees voetbal meer inzat.

Blauw-zwart zit ook deze keer bij de loting in de vierde pot, waardoor de groepsfase alweer een zware dobber belooft te worden. Uit de eerste pot is Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt de op papier makkelijkste tegenstander, uit pot twee is dat Sevilla of Leipzig en uit pot drie Sjachtar Donetsk of Sporting Lissabon. Een groep met Champions League-winnaar Real Madrid, verliezend finalist Liverpool en Inter behoort echter ook tot de mogelijkheden.

Potverdeling Pot 1: Real Madrid (ESP), Eintracht Frankfurt (GER), Manchester City (ENG), AC Milan (ITA), Bayern (GER), PSG (FRA), Porto (POR) en Ajax (NED) Pot 2: Liverpool (ENG), Chelsea (ENG), Barcelona (ESP), Juventus (ITA), Atlético Madrid (ESP), Sevilla (ESP), RB Leipzig (GER) en Tottenham (ENG) Pot 3: Borussia Dortmund (GER), Salzburg (AUT), Sjachtar Donetsk (UKR), Inter (ITA), Napoli (ITA), Benfica (POR), Sporting (POR) en Bayer Leverkusen (GER) Pot 4: Marseille (FRA), Club Brugge, Celtic (SCO), Maccabi Haifa (ISR), Viktoria Plzen (CZE) en 3 nog te bepalen clubs uit play-offronde

Hels tempo

Wat wel reeds vaststaat, is dat het een bijzonder druk najaar zal worden voor alle deelnemende teams. Vanwege het WK in Qatar wordt de CL-groepsfase immers in versneld tempo afgewerkt, met de zes speeldagen op een zakdoek tussen 6 september en 2 november. Op 20 november wordt in Doha immers de WK-openingswedstrijd gespeeld. De Champions League trekt zich vervolgens medio februari weer op gang met de achtste finales. De finale wordt op 10 juni gespeeld in het Atatürkstadion in Istanboel, in 2005 het decor voor een van de meest onvergetelijke CL-finales ooit. AC Milan mocht toen gaan rusten bij een geruststellende 3-0 stand, maar zag na de pauze Liverpool nog terugkomen tot 3-3 waarna The Reds het in de strafschoppenreeks helemaal afmaakten.

KDB en Courtois tegen Benzema

Daarnaast wordt het donderdag uitkijken naar de uitreiking van de trofee voor de UEFA Speler van het Jaar. Bij de mannen behoren Rode Duivels Kevin De Bruyne (Manchester City) en Thibaut Courtois (Real Madrid) samen met de Franse topspits Karim Benzema (Real Madrid) tot de drie supergenomineerden. De winnaar volgt op de erelijst de Italiaan Jorginho (Chelsea) op. Die haalde het vorig jaar voor De Bruyne. In 2020 werd De Bruyne ook tweede, toen na de Pool Robert Lewandowski.

Bij de vrouwen gaat het tussen de Spaanse Alexia Putellas (FC Barcelona), de Engelse Beth Mead (Arsenal) en de Duitse Lena Oberdorf (Wolfsburg).