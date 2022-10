Courtois baalt van nederlaag in Leipzig: “Slechte dag kan, maar intensiteit was er niet”

Thibaut Courtois was dinsdagavond niet tevreden na de 3-2 nederlaag van zijn Real Madrid op de vijfde speeldag van de groepsfase van de Champions League bij RB Leipzig. Real was al gekwalificeerd voor de tweede ronde, maar Courtois had toch op een betere prestatie gehoopt.

“Dit gebeurt ons af en toe”, zuchtte Courtois op de Spaanse tv. “We sliepen nog op het veld. Er was geen intensiteit en dat betaal je cash. De coach waarschuwde ons hiervoor en het is waarheid geworden.”

“We kunnen niet met deze ingesteldheid het veld opgaan”, ging de Rode Duivel verder. “We maken voor rust nog de aansluitingstreffer, maar in de tweede helft was het weer niet goed. Er gingen een heleboel passes fout. Als doelman zie je dat we niet in de wedstrijd zitten. We verloren veel duels. Dat zie je ook bij de doelpunten. De felheid ontbrak. We moeten wakker worden.” “Je kan eens een slechte dag hebben”, eindigde Courtois.

“Maar de intensiteit moet er altijd zijn. Als het niet meer lukt, zitten er genoeg jongens op de bank.” Real Madrid ontvangt op de slotspeeldag nog Celtic. Tegelijkertijd is er Shakhtar Donetsk-Leipzig. De Madrilenen zijn groepswinnaar als ze minstens even goed dan als Leipzig.