De stuntzege van Club Brugge tegen Porto in 5 opvallende cijfers

Terwijl gevreesd werd dat Club het erg moeilijk zou hebben in Portugal, tekende de Belgische kampioen voor een klinkende 0-4-zege. Een prestatie samengevat in vijf cijfers.

1.406

0-4 winnen in de Champions League, het is geen primeur voor Club Brugge. Op 6 november 2018, 1.406 dagen eerder, lever het ook al een dergelijke prestatie af. Blauw-zwart reisde toen naar een Monaco in crisis, dat net was overgenomen door Thierry Henry.

Twee spelers van die magische avond stonden gisteren ook op het veld in het Estadio do Dragão: Hans Vanaken en Brandon Mechele. De nieuwe aanvoerder van de Belgische landskampioen scoorde toen zelfs twee keer, waaronder een penalty. Ruud Vormer, die voor deze campagne niet in de Brugse selectie zit, maakte die avond het vierde doelpunt. Wesley nam tussendoor de derde goal voor zijn rekening.

2

Club Brugge is pas de tweede ploeg ooit die met minstens vier doelpunten wint in het stadion van Porto over alle Europese competities. Slechts één team slaagde daar nog in, en wel twee keer: Liverpool. In 2018 brachten de mannen van Jürgen Klopp in de 1/8ste finales Porto een zware een nederlaag toe (0-5), onder meer dankzij een hattrick van Sadio Mané. Vorig seizoen, tijdens de tweede dag van de groepsfase (net zoals gisteren), deden de Reds dat nog eens over, al kregen ze er toen ook wel één tegen (1-5).

2 – Club Brugge are only the second team to win by at least four goals at Porto in all European competitions, after Liverpool in 2018 and 2021. Strong. #FCPCLU pic.twitter.com/F99xXmq1pp — OptaJean (@OptaJean) September 13, 2022

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

17

Antonio Nusa maakte vorig seizoen al indruk toen hij zijn tweede doelpunt van het seizoen maakte in de wedstrijd tegen Union in het Dudenpark, een doelpunt dat een einde maakte aan de laatste hoop van de Brusselaars op de Belgische titel. Gisteravond scoorde Nusa opnieuw voor Club en werd daarmee zelfs de jongste speler in de geschiedenis van de Champions League die kon scoren bij zijn debuut op het kampioenenbal.

De jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de competitie is Ansu Fati, die in zijn derde Champions Leaguewedstrijd de netten deed trillen met slechts 17 jaar en 40 dagen op de teller. Nusa treedt in de voetsporen van teamgenoot Abakar Sylla, die vorige week ook scoorde bij zijn debuut in de Champions League.

De Noor speelde dinsdag maar 15 minuten, waarin hij slechts tien ballen aanraakte, maar hij slaagde toch in één dribbel en liet 83% van zijn passes aankomen. Het was een magische avond voor Antonio Nusa, die ook de eerste in 2005 geboren speler werd die in de competitie scoorde.

17 – At 17 years and 189 days, Club Brugge's Antonio Nusa is the youngest ever player to score on his #UCL debut. Record. — OptaJoe (@OptaJoe) September 13, 2022

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

1

Ferran Jutgla was weer een van de grote mannen van de avond. In de competitie heeft hij al vijf keer gescoord en drie assists gegeven, gisteren maakte hij dan weer zijn meest prestigieuze doelpunt door een penalty feilloos om te zetten, nota bene zijn enige schot op doel van de wedstrijd. De Spanjaard zette vervolgens het tweede doelpunt op voor Kamal Sowah, de flop van negen miljoen die onder Carl Hoefkens weer helemaal terug is.

180

In twee Champions Leaguewedstrijden heeft Simon Mignolet nog niet één keer de bal uit zijn netten moeten halen. 180 minuten ongeslagen, het lukte Big Si’ nog niet in de Champions League sinds zijn komst naar het Jan Breydelstadion. Vorig seizoen was hij in dezelfde periode al twee keer geklopt, zijn laatste clean sheet in de competitie dateerde al van 2 december 2020, in de 3-0 thuisoverwinning tegen Zenit St Petersburg.

Daarvoor was het al geleden van 20 augustus 2019 voor een Europese clean sheet, toen een 0-1-overwinning in Linz tegen LASK in de play-offs van de Champions League. De laatste in de groepsfase was zoals eerder gezegd op 6 november 2018, in Monaco, met dezelfde uitslag als gisteren.