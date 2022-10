De Super League is niet dood: Real Madrid, Barça en Juventus voeren opnieuw de forcing

Niet toevallig brachten Florentino Pérez, Joan Laporta en Andrea Agnelli de afgelopen dagen de Super League weer ter sprake en haalden ze uit naar de UEFA.

De laatste dagen roeren Juventus en vooral Real Madrid en FC Barcelona zich weer in het dossier over de Super League. Vorige week kwam Florentino Pérez naar buiten met een opvallende vergelijking. ‘Nadal en Federer hebben 40 keer tegen elkaar gespeeld in 15 jaar. Was dat saai?’, vroeg de voorzitter van de Koninklijke zich af op de algemene vergadering van zijn club.

‘De UEFA hervormt de Champions League in de tegenovergestelde richting, door het aantal onbeduidende wedstrijden te verhogen. Hun nieuwe model zal het verval alleen maar in de hand werken.’

Financiële doping

Afgelopen zondag deed Joan Laporta daar nog een schepje bovenop op de algemene vergadering van FC Barcelona. ‘Ik moet eens lachen wanneer clubs die door staten gefinancierd worden zeggen dat de clubs van de Super League de rijken zijn’, schamperde hij. De voorzitter van Barça beschuldigde Manchester City en PSG van ‘financiële doping’ en zei dat niemand hen controleerde.

‘Integendeel,’ sneerde hij, ‘de UEFA geeft hen alleen maar meer macht. Daarom steunen wij de Super League. Dat moet een meer gelijkwaardige competitie zijn waarin elke club met zijn eigen middelen kan aantreden, zonder de vervorming van door staten aangedreven clubs. Twijfel er niet aan: dat zal een open competitie zijn, gebaseerd op meritocratie en met respect voor de landelijke competities.’

Ook Juventusvoorzitter Andrea Agnelli roerde zich. Hij stuurde deze week een brief naar de aandeelhouders van Juventus waarin hij de Super League opnieuw ter sprake bracht.

Zowel Joan Laporta als Andrea Agnelli brachten deze week de Super League weer ter sprake. Vorige week was Florentino Pérez hen voorgegaan.

15 december

De voorstanders van een Super League gaan ervan uit dat het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn werk doet. Op 15 december volgt er een uitspraak over het vermeende machtsmisbruik van de UEFA en de FIFA wat de controle over de televisierechten en het organiseren van competities betreft.

‘Als het vonnis van de EU gunstig is, zullen we zonder druk aan een competitieformat kunnen werken dat goed is voor iedereen’, verheugt Laporta zich nu al. ‘Met de hele voetbalfamilie zullen we oplossingen vinden voor dit probleem, in het belang van alle clubs.’

Ego’s

Het enthousiasme voor een Super League blijft voorlopig beperkt tot Real Madrid, FC Barcelona en Juventus. Atlético, Milan, Inter en een aantal Engelse clubs haakten af toen er hevige supportersprotesten uitbraken.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin verklaarde eerder dit jaar al: ‘We zitten met drie clubvoorzitters die iets blijven eisen voor hun eigen ego’s, maar die, aan de andere kant, de eersten waren om zich aan te melden voor de Champions League, uit schrik dat we hen eruit zouden gooien. De Super League is dood.’

Loonmassa

Intussen zou de Amerikaanse bank JP Morgan nog steeds bereid zijn om 4 miljard euro te investeren in de Super League. FC Barcelona zou daarvan 700 miljoen krijgen, geld dat de club zeer goed zou kunnen gebruiken. ‘We zijn erin geslaagd om de 1,35 miljard euro schulden terug te schroeven tot 1 miljard, maar het werk is nog niet gedaan’, zei Eduard Romeu, vicevoorzitter van Barça, op de algemene vergadering afgelopen zondag.

Gerard Piqué, Sergio Busquets en Jordi Alba: drie grootverdieners bij FC Barcelona.

De club wil de kosten drastisch inperken en kijkt daarvoor vooral in de richting van de loonmassa. Die erfenis van het vorige bestuur blijft de achilleshiel. ‘We hebben geprobeerd die loonmassa op orde te krijgen door verschillende spelers te laten vertrekken’, weet Laporta.

Maar het probleem is nog niet opgelost. ‘De spelers die er nu nog zijn, kunnen niet weg omdat niemand hen kan betalen’, voegde technisch directeur Mateu Alemany eraan toe. Een directe vingerwijzing naar Sergio Busquets, Gerard Piqué en Jorid Alba. De drie aanvoerders verdienen samen een slordige 120 miljoen euro per jaar. Dat is maar liefst 22 procent van de totale loonmassa, die 550 miljoen euro bedraagt.