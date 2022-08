Ervaren spitsen en een snelheidsduivel: drie spelers om in de gaten te houden in de CL-groep van Club Brugge

Met Atlético, Porto en Bayer Leverkusen treft Club Brugge niet de meest aantrekkelijke tegenstanders in de poulefase van de Champions League. Naar welke spelers moet het dan wel uitkijken? We selecteerden er drie.

Alvaro Morata: voor miljoenen van hot naar her

Bij Atlético loopt het vol sterren. Denk bijvoorbeeld maar aan Jan Oblak, João Félix, Antoinie Griezmann?Koke of Rode Duivels Axel Witsel en Yannick Carrasco, maar de man die misschien voor de meeste angst moet zorgen, is Alvaro Morata. Al zes keer werd de ondertussen 29-jarige Spanjaard voor miljoenen verkocht en aangekocht, in totaal gaat het om iets meer dan 180 miljoen euro. Slechts drie spelers kwamen via verschillende transfers aan een hogere som: Cristiano Ronaldo (221 miljoen), Neymar (308) en onze nationale nummer 1 in de spits Romelu Lukaku (343).

Morata kwam uit de jeugd van Atlético, waarna zijn carrière hem leidde naar Getafe, Real Madrid, Juventus, opnieuw Real, Chelsea, opnieuw Atlético, Juventus en dan nog eens de Colchoneros. Overal scoorde de Spanjaard bij de vleet – gemiddeld in een op de vier wedstrijden – maar toch is er nog steeds enorm veel scepsis rond hem. Zo wordt hij op social media continu uitgescholden, vooral voor zijn prestaties bij Spanje, hoewel hij al 26 keer raak trof voor La Roja in 56 wedstrijden.

Na een uitleenbeurt aan Juventus is hij nu echter terug bij Atlético, waar hij in de openingsspeeldag al twee keer de netten deed trillen tegen Espanyol. Morata is met andere woorden uitstekend begonnen aan het seizoen. Club is gewaarschuwd.

Morata begon erg goed aan het seizoen tegen Espanyol. © GETTY

Moussa Diaby: moeilijke avonden voor Clinton Mata?

Buiten Odilon Kossounou (ex-Club Brugge) zullen er niet veel namen een belletje doen rinkelen bij Leverkusen bij de gemiddelde voetbalfan. Nochtans loopt de selectie over van het talent. Denk maar aan verdediger Edmond Tapsoba, supertalent Florian Wirtz of snelheidsduivel Moussa Diaby. Vooral die laatste deed vorig seizoen de verdedigingen van de Bundesliga trillen op hun benen. De 23-jarige Fransman heeft een ongeziene versnelling in de benen en koppelt die snelheid aan dribbels, assists en doelpunten. Zo was hij vorig jaar in de Bundesliga goed voor 13 goals en 12 beslissende passes.

Die puike cijfers leverden hem zelfs al verschillende selecties voor de Franse nationale ploeg op. Met 8 caps op zijn 23ste en met de concurrentie die er is op de Franse flanken, mag je gerust zeggen dat Leverkusen niet het eindstation zal worden voor het ex-jeugdproduct van PSG. Club Brugge en vooral Clinton Mata – Moussa Diaby stoomt altijd op vanaf de linkerflank – mogen hun borst alvast nat maken.

Mehdi Taremi: de Iraanse spits vol vertrouwen

Als je aan Porto denk, denk je misschien automatisch aan jonge talenten die voor miljoenen worden verkocht aan de Europese top. Dat gebeurt ieder seizoen opnieuw met ook deze zomer de verkoop van Vitinha aan PSG en Fábio Viera aan Arsenal, maar in de huidige basisopstelling zitten ook heel wat oudjes. Zo wordt de centrale verdediging bemand door Pepe (39) en Ivan Marcano (35) met daarvoor Mateus Uribe (31) als controlerende middenvelder.

Mehdi Taremi is een echte doelpuntenmachine bij Porto. © GETTY

Ook dé man van vorig jaar is er al eentje op leeftijd. De 30-jarige Iraniër Mehdi Taremi scoorde aan de lopende band en kwam aan 20 doelpunten en 13 assists, nadat hij het seizoen ervoor – in zijn debuutjaar voor de Draken – ook al aan 16 goals en 15 beslissende passes kwam in de Portugese competitie. Bovendien is de Iraniër, die pas op zijn 28ste aan de Europese top kwam, ook dit seizoen uitstekend begonnen met 4 goals in 4 wedstrijden. Het wordt dus oppassen bij Club Brugge voor de oudjes uit Portugal.