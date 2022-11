Frankfurt en Tottenham gaan door, Ajax en Barça naar Europa League

Tottenham Hotspur en Eintracht Frankfurt hebben zich dinsdagavond op de zesde en laatste speeldag van de groepsfase van de Champions League ten koste van Sporting Lissabon en Olympique Marseille gekwalificeerd voor de volgende ronde.

Tottenham had in de fel betwiste groep D voldoende aan een punt op verplaatsing bij Marseille, maar graaide in extremis de volle buit mee (1-2).

Voormalig Anderlecht-verdediger Chancel Mbemba (45.+2) liet het Stade Vélodrome in blessuretijd van de eerste helft nochtans dromen van een stunt. Met een krachtige kopslag vloerde hij Hugo Lloris, waardoor de Spurs virtueel naar de Europa League verwezen waren. De Londenaren rechtten na de pauze echter nog de rug via Clement Lenglet (54.) en Pierre-Emile Hojbjerg (90.+5). Dankzij die late winning goal was de groepswinst met 11 punten alsnog een feit.

Sporting had gelijktijdig thuis tegen Frankfurt voldoende aan een punt om door te stoten, maar faalde in die opdracht: 1-2.

Arthur Gomes (39.) zette de thuisploeg op rozen met het openingsdoelpunt op enkele minuten van de rust. Toch gaven de Portugezen het nog helemaal uit handen: Oud-STVV-spits Daichi Kamada (62.) bracht de Duitsers net voorbij het uur langszij met een omgezette penalty en Randal Kolo Muani (72.) schoot de Europa League-houder in zijn eerste campagne op het hoogste Europese voetbalniveau als nummer twee met 10 punten de volgende ronde in. Sporting (7 punten) vervolgt zijn parcours op de valreep in de Europa League, terwijl Marseille (6 punten) een kruis mag maken over een verlengd verblijf in Europa.

Winst voor Liverpool

Mohamed Salah opende de score voor Liverpool. © Reuters

Napoli heeft zijn groepswinst niet meer in gevaar zien komen, ondanks een late 2-0 nederlaag in en tegen Liverpool.

Voor de pauze werd er niet gescoord op Anfield. Napolitaan Leo Ostigard zag vroeg in de tweede helft het openingsdoelpunt door de neus geboord worden na voorafgaand buitenspel.

Mo Salah (86.) werkte het leer in het slot voorbij de doellijn en ook Darwin Nunez (90.+8) trof finaal raak, waardoor de Reds met een goed gevoel de achtste finales ingaan. Voor Napoli was het de eerste nederlaag van het seizoen.

De puntenloze Rangers stonden tegelijkertijd op eigen bodem voor een schier onmogelijke opdracht tegen Ajax en verloren uiteindelijk voor de zesde opeenvolgende keer, ditmaal met 1-3. De Schotten moesten met vijf doelpunten verschil winnen van de Amsterdammers om hen alsnog het ticket voor de Europa League afhandig te maken. Na amper drie minuten drukten de bezoekers het laatste sprankeltje hoop de kop in met een vroege openingsgoal van Steven Berghuis (3.). De verdubbeling van de score door toedoen van Mohammed Kudus (29.) maakte de gastheer helemaal monddood. Een late verzilverde strafschop van James Tavernier (87.) betekende niet meer dan een voetnoot. Francisco Conceicao (89.) bepaalde de eindstand.

Napoli en Liverpool besluiten groep A met 15 punten, maar de onderlinge resultaten leveren de Italianen de eerste plaats op. Ajax (6 punten) wordt als derde opgevist in de Europa League, terwijl Rangers zonder punten afdruipt van het Europese toneel.

Bayern blijft perfect

Bayern München gaat dan weer met een perfect rapport van 18 op 18 de achtste finales in. Inter Milaan, zonder de opnieuw geblesseerde Romelu Lukaku, delfde het onderspit in de Allianz Arena met 2-0. Benjamin Pavard (32.) schonk de Rekordmeister het voordeel door met een krachtige kopbal naar de grond André Onana het nakijken te geven. Eric Maxim Choupo-Moting (72.) versloeg Onana diep in de tweede helft nog een tweede maal met een kogel in de linkerwinkelhaak.

Barcelona haalde het met 2-4 op bezoek bij Viktoria Plzen. Het wachtte niet lang om zich op voorsprong te hijsen: Marcos Alonso (6.) wees de Catalanen de weg. Ferran Torres (45.) leek de partij in een beslissende plooi te leggen in de slotminuut van de eerste helft.

Na de onderbreking lukte Thomas Chory (51. en 63.), twee seizoenen geleden actief voor Zulte Waregem, tot twee keer toe de aansluitingstreffer, eerst vanop elfmeter en nadien met een kopbal, waardoor de spanning onverwacht terugkeerde. Torres (54.) diepte tussendoor opnieuw uit tot twee doelpunten verschil. Jongeling Pablo Torre (75.) jaste nog een vierde treffer voor Barça in het dak van het doel.

Bayern (18 punten) en Inter (10 punten) stoten door in groep C, Barça (7 punten) moet vrede nemen met het vangnet van de Europa League en Plzen (0 punten) is Europees uitgebekerd.