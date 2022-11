Georges Leekens: ‘Club Brugge is klaar voor de volgende stap’

Tien jaar geleden kende Georges Leekens een kort avontuur als coach van Club Brugge. Bij de Krant van West-Vlaanderen vertelt de ex-bondscoach over de stappen die blauw-zwart sindsdien heeft gezet.

Of het nu tegen Leverkusen wint, gelijkspeelt of verliest, één ding staat vast: Club Brugge speelt in februari eindelijk de 1/8ste finales van de Champions League. De droom van Bart Verhaeghe, al tien jaar lang. Toen begon dat met Georges Leekens, weet je nog? Het was een historisch foute inschatting van Club. Op 4 november 2012 werd Leekens, na een 2 op 18 waardoor blauw-zwart naar de achtste plaats was gezakt, ontslagen. Hij was nauwelijks 143 dagen in dienst. Nu blikt Leekens terug op de tien jaar die daarna volgden voor Club.

‘Bart en Vincent stonden aan de basis en staan nog steeds aan de basis’, vertelt Leekens bij KW.be. ‘Toen waren de ideeën er al: linietrainers, investeren in een nieuw oefencentrum, een nieuw stadion. Intussen wordt de club financieel uitstekend gerund. Dankzij hun transfers, 15 miljoen voor Nsoki, 30 miljoen voor Kossounou. Fantastisch gedaan! Maar ook door partners aan te trekken: na de mislukte beursgang werd meteen een Amerikaanse groep (Orkila Capital, red.) mede-aandeelhouder. Na een tegenslag volgde steeds weer een nieuw plan. Er werd weinig tijd verloren.’

Had Leekens tien jaar geleden de pech van een slechte kern te hebben of was er toen meer aan de hand? ‘Wij hadden tien jaar geleden niet meteen een evenwichtige groep. Tchité was een mislukte transfer, achterin waren we kwetsbaar, Vadis was op een transfer aan het azen… We wilden te snel gaan. Er is nu meer geduld, vind ik. Meer doordacht ook, want het is altijd de kwaliteit van de spelersgroep die de doorslag geeft. Het aantrekken én het behouden van topspelers als Vanaken en Mignolet, een keeper die in de top van de Premier League hoort, waren dé beste beslissingen van die voorbije jaren. De beste selectie ooit? Dat durf ik niet zeggen. Ze spelen nog altijd geen Europese finale, hé. Maar het is wel de beste ploeg van de laatste tien jaar.’

Club Brugge ging woensdagavond zwaar onderuit tegen Porto, maar maakt nog altijd kans op groepswinst in de Champions League. © BELGA

Is die voorlopige eerste plaats in de CL-groep dan een verrassing voor de ex-coach en -speler van de Bruggelingen? ‘Dat had ik ook niet verwacht. Het is nog iets anders dan gelijk spelen tegen PSG, er liepen bij PSG drie wandelaars voorin. Oké, het was niet de moeilijkste groep en de tegenstanders presteerden misschien onder niveau, maar dat is dan wel de sterkte van Club. Brugge máákte de tegenstander minder sterk.’

‘Maar ook bij succes moet je rustig blijven. De onderbouw, de financiële stabiliteit voorop, is klaar voor een volgende stap – al zeker als het nieuwe stadion er komt. Van het winnen van de Champions League hoeven ze nog niet te dromen, met de topclubs uit Engeland, Spanje en Italië kunnen ze niet concurreren. Al zal het nieuwe stadion hen wel nog meer mogelijkheden geven natuurlijk. Wat niet wil zeggen dat de kloof met de rest in België dan definitief te groot wordt. Het is ook maar beter dat clubs als Antwerp, Gent, Genk… Club blijven concurreren. Zoals Vincent ook zegt: die concurrentie is noodzakelijk. Om nóg stappen te zetten.’

