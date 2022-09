Haaland on fire: kan de Noor het doelpuntenrecord van Messi breken?

Erling Haaland is extreem goed begonnen aan het seizoen. Een overzicht van zijn cijfers dit jaar en welke records er te breken vallen.

Waar houdt het op voor Haaland dit seizoen? Het is dé vraag die je je momenteel kan stellen als je de statistieken van de jonge Noor bekijkt. Haaland heeft de overgang van Borussia Dortmund naar Manchester City zonder moeite verteerd en begon als een speer aan het nieuwe seizoen. Kijk bijvoorbeeld al naar de Champions League. Twee doelpunten vorige week tegen Sevilla, waardoor hij op zijn 22ste al aan 25 treffers in zijn eerste 20 wedstrijden op het miljardenbal zit. Een rekening die hij trouwens begon bij zijn debuut op het hoogste niveau bij RB Salzburg tegen KRC Genk.

Hallucinant, zeker als je het vergelijkt met de voetballers die het dichtst bij hem in de buurt komen na die 20 CL-partijen. In diezelfde tijdspanne kwamen Ruud van Nistelrooij en Roberto Soldado namelijk aan 16 stuks. Zij zijn de enigen die maar een beetje kunnen wedijveren met het Noorse fenomeen. En ook in het aantal wedstrijden dat hij nodig had voor die 25 goals, komt niemand aan zijn enkels. Haaland deed dat dus in 20 matchen, Van Nistelrooij en Filippo Inzaghi, de twee mannen die het record tot vorige week in handen hadden, bereikten dat aantal pas na 30 wedstrijden.

Hoe verhoudt Haaland zich in de Champions League tot andere supersterren van het huidige voetbal? Kylian Mbappé en Karim Benzema zaten na 20 CL-confrontaties aan 12 goals, Neymar en Robert Lewandowski aan 11, Lionel Messi aan 8 en, verrassend genoeg, Cristiano Ronaldo aan 0.

De Portugees moest zelfs 27 matchen wachten vooraleer hij voor het eerst de netten kon laten trillen in de Champions League. Hij deed dat toen wel meteen twee keer voor Manchester United in de kwartfinale tegen AS Roma in 2007. Maar kijk hoe het de superster daarna verlopen is. Nu is CR7 zowaar topschutter aller tijden met 127 goals. Het kan dus keren. In die lijst van topschutters staat Haaland trouwens al op een 38ste plaats. En de topaankoop van Manchester City is nog steeds maar 22 jaar.

25 doelpunten in de CL, niemand deed het ooit sneller dan Haaland. © GETTY

Messi achterna?

Bijna nog gekker zijn Haalands cijfers in de Premier League. In 6 wedstrijden klopte hij al 10 keer de keeper. Hij scoorde in vijf van de zes wedstrijden. Enkel tegen Bournemouth (4-0-zege) vond hij de weg naar het doel niet, maar gaf hij wel een assist. Het doelpuntenrecord in de Premier League staat op naam van Andy Cole en Alan Shearer, die elk 34 keer wisten te scoren, al was dat toen nog wel in een competitie met 22 in plaats van de huidige 20 clubs. In Engeland zien ze het bijna 30 jaar oude record nu al sneuvelen.

Nationale records die verbeterd worden, het is bijna jaarlijkse kost geworden sinds Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski hun duivels ontbonden. Zo deed Robert Lewandowski met zijn 41 goals vorig seizoen beter dan Gerd Müllers 40 goals in de Bundesliga in 1972. Een record waar alle topspitsen in de wereld hun tanden op stuk beten.

Alleen Lionel Messi brak het al in het seizoen 2011/12, exact 40 jaar later, door maar liefst 50 keer te scoren in La Liga. Met twee keer vier goals in één wedstrijd tegen Valencia en Espanyol, aangevuld met zeven (!) hattricks, heeft hij nog steeds de meeste goals ooit gemaakt in één seizoen in een landencompetitie. Haaland weet wat gedaan, al zit de Noor ondertussen wel al aan twee hattricks. Nog 40 goals te gaan. Zou dat echt kunnen?

Gemiddeldes van Haaland per seizoen

Seizoen Wedstrijden Goals Gemiddelde 2019/20 41 44 1,07 2020/21 41 41 1 2021/22 30 29 0,97 2022/23* 8 12 1,50 Totaal 120 126 1,05

Je zou bijna vergeten dat er na de Community Shield van Man. City tegen Liverpool toch al heel wat kritiek was op het spel van Haaland. De Noor zou te statisch zijn, zich niet kunnen verweren tegen de topverdedigers en continu verkeerd lopen. ‘Onze spelers moeten nu meer de bal voor doel brengen. We hebben nu met Haaland een topspits die daar altijd zal staan’, was coach Pep Guardiola duidelijk na enkele wedstrijden. En zijn spelers luisterden, want iedere goal van Haaland dit seizoen scoorde hij in de kleine rechthoek op aangeven van zijn teamgenoten. Allemaal door crosses of passes van buiten de zestien. De chemie zit dus duidelijk goed.

Al blijft er wel kritiek komen, want Man. City kwam dit seizoen buiten de Community Shield, nog geen internationale toppers of clubs uit de top zes in de Premier League tegen. Kan Haaland het ook tegen de absolute top? Misschien krijgen we dat antwoord al tegen Borussia Dortmund in de Champions League woensdagavond. Hou u klaar voor een nieuwe Haalandshow.