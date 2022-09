Heizeldrama: 7,5 euro om te mogen sterven

Vrijdag start Canvas met een driedelige documentaire over het Heizeldrama in 1985. Onder de 39 doden waren ook vier Belgen.

Amper 300 frank (7,5 euro) kostte een ticket voor het toenmalige vak Z in het Heizelstadion voor de finale van de Champions League tussen Juventus en Liverpool. Vak Z was voorbehouden voor Belgische voetballiefhebbers maar omdat de belangstelling bij de Belgen klein was en de vraag bij de Italianen enorm, gingen de meeste tickets in het vak naar Italianen of Italiaanse Belgen. Eén persoon kon immers tot drie tickets aankopen, dus kochten Italiaanse Belgen massaal entrees voor vrienden en familie.

Dat verklaart ten dele waarom de meeste slachtoffers (32 van de 39) Italianen waren.

Zij keken verbijsterd hoe op die warme avond van 29 mei 1985 om kwart over zeven de Engelsen de eerste stenen gooiden, met losliggend materiaal van op de toenmalige staanplaatsen. Naast blok Z was een dunne afsluiting, die het Belgische vak scheidde van de Liverpoolfans. Om 19.24 uur vond de stormloop plaats. Omdat er geen politie tussen de vakken stond, vluchtten de aanwezigen in vak Z in paniek maar konden niet weg. Om 19.27 uur trokken de Engelsen zich terug, om 19.32 uur betrad de politie het slagveld.

Achtendertig doden en 455 gewonden was de trieste balans. ’s Anderdaags overleed een 39ste slachtoffer, de 31-jarige Italiaan Luigi Pidone. Het jongste slachtoffer was de 11-jarige Andrea Casulla uit Cagliari, die samen met haar vader, de 43-jarige Giovanni, vertrappeld werd.

Belgische slachtoffers

Naast de 32 Italiaanse slachtoffers waren er twee Franse doden en vijf slachtoffers die in België woonden.

De Noord-Ier Patrick Ratcliffe uit Belfast had niets met voetbal. Hij woonde in Hoeilaart en werkte als archivaris voor de Europese Commissie. Een Nederlandse vriend had twee kaarten en nam hem mee. Hij liet een vrouw, Sara, achter.

Hilde Maes uit Ruislede was 25 jaar en vier maanden zwanger van een dochter die Dymphna zou heten. Haar vriend, laborant Dirk Daeninckx (27), was laborant en voetballiefhebber. Samen woonden ze wel eens wedstrijden van KV Kortrijk bij. Met een bus enthousiaste voetbalfans uit Tielt vertrok Dirk om nooit meer terug te keren. ’s Nachts kreeg Hilde thuis telefoon van de politie. Ze had alles op tv gezien en wist meteen wat het telefoontje inhield.

Rudy Chielens uit Roeselare bekeek de wedstrijd thuis. Hij had in het stadion kunnen zitten maar weigerde het aanbod van zijn oudere broer, Willy (41), met wie hij fervent supporter was van Club Brugge. Als voorzitter van de Clubsupporters uit Roeselare had Willy, die nog thuis bij zijn ouders woonde en werkte als mecanicien, twee tickets bemachtigd. Rudy bedacht bij het bekijken van de match niet eens dat zijn broer in het stadion zat. ’s Anderdaags werd er gebeld om het overlijden van Willy mee te delen. Rudy heeft nooit nog een voet in een stadion gezet.

Alfons Bos (35) was graag waar er iets te beleven was, weet zijn beste vriend Harry Crommen. Samen waren ze in het leger gegaan. Fons speelde gitaar in een orkest en was toen hij in Duitsland gekazerneerd was vaak in het stadion van FC Köln te vinden. Samen zouden ze die avond naar de Heizel gaan, maar omdat Fons vanuit Ramsel vertrok en Harry vanuit de kazerne in Jambes zou moeten vertrekken, haakte Harry af: veel te ingewikkeld om af te spreken in tijden waarin de gsm nog niet bestond.

Fons, die op het moment van zijn dood beroepsonderofficier bij het zesde geniebataljon was, liet een vrouw, Delphine, en twee dochters achter. De oudste was toen twaalf.

Toen Sport/Voetbalmagazine een aantal jaar geleden onderzoek deed naar de Belgische slachtoffers, verkoos de weduwe van het vierde Belgische slachtoffer, de 32-jarige Jean-Marie Wala uit Hensies nabij Bergen, om niet te reageren. Zij wenste niet meer geconfronteerd te worden met die vreselijke gebeurtenissen.

Herinnering

Het verhaal van de Belgen, geen fans van Liverpool of Juventus, maar mensen die toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren, bleef altijd onderbelicht in het grote verhaal. De nabestaanden van de Italiaanse slachtoffers organiseerden zich meteen en zorgden voor een webppagina waar de herinnering aan de slachtoffers levendig wordt gehouden. Op www.saladellamemoriaheysel.it staan sinds enkele jaren ook korte biografieën en enkele foto’s van Belgische slachtoffers.

Bekijk het eerste deel van de documentaire op vrijdag 23 september om 21.20 uur op Canvas en VRT Max.