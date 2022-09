‘Het komt goed met Eden Hazard’

Eindelijk! Daar is hij weer. Eden Hazard besliste gisteren met een assist en een goal de Champions Leaguewedstrijd van Real Madrid tegen Celtic. Steve Van Herpe, journalist bij Sport/Voetbalmagazine, is hoopvol voor het vervolg.

De een zijn dood is de ander zijn brood. Zeker bij Real Madrid, waar de plaatsen duur zijn. Toen Karim Benzema gisteren na een half uur uitviel, mocht Eden Hazard invallen als ‘valse 9’. Een uur later had hij een assist gegeven én een doelpunt gemaakt.

Nog voor aanvang van het seizoen had Carlo Ancelotti gezegd dat hij onze landgenoot eens wilde uitproberen op die positie.

In het voorseizoen voegde hij ook de daad bij het woord, maar vanaf het moment dat het weer om de knikkers ging, stond de onaantastbare Benzema uiteraard in de ploeg.

Doordat die gisteren uitviel, kreeg Eden Hazard eindelijk zijn kans. Behalve Mariano Díaz heeft de Koninklijke geen enkele andere speler achter de hand die Benzema kan vervangen. Gisteravond werd duidelijk dat Eden Hazard wel degelijk de eerste back-up is van de 34-jarige Franse spits.

Ook vorig seizoen had Real Madrid immers al een huizenhoog probleem als Benzema er niet bij was: het kwam dan héél moeilijk tot scoren. Zo bleek bijvoorbeeld in de met 0-4 verloren clásico. In de zeldzame matchen dat Benzema verstek moest geven, probeerde Ancelotti een en ander uit – onder meer Gareth Bale in de punt – maar niks bracht echt zoden aan de dijk. Heeft hij nu met Hazard op die positie toch een oplossing gevonden?

Eden Hazard greep zijn kans tegen Celtic en had dus redenen om te lachen. © Reuters

Het is geweten dat de ‘valse 9’ niet de favoriete stek is van de Rode Duivel, maar in een elftal dat graag over de grond combineert en met spelers die dat ook uitmuntend ten uitvoer kunnen brengen, is het voor hem geen straf om daar te staan. Bovendien komt hij zo vaker in de positie om zijn statistieken te pimpen. Een goal én een assist in een en dezelfde wedstrijd bij Real Madrid, dat is slechts één keer eerder gelukt: op 5 oktober 2019 in de competitiematch tegen Granada. Bijna drie jaar geleden dus.

Niet vergeten ook: deze Eden Hazard is misschien wel fitter dan ooit, dankzij het werk van fysiektrainer Antonio Pintus én dankzij de klik die hij in zijn eigen hoofd gemaakt heeft. Daarom zijn er nooit meer redenen geweest om te geloven dat het toch nog goed komt met Hazard.

De vibes zijn goed. Het hangt nu af van de ernst van de blessure van Benzema, de goodwill van Ancelotti en het gestel van Hazard of deze prestatie een vervolg kan krijgen. Fingers crossed!