Het leven na Dries Mertens: Napoli in de ban van ‘Kvaradona’

Wie dacht dat Napoli als een pudding ineen zou zakken na het vertrek van levende legende Dries Mertens, zit verkeerd. De Partenopei zijn een van dé ploegen van het moment en dat is voor een groot deel te danken aan een opvallende nieuwkomer.

‘Onze loonlast is veel te hoog. AC Milan pakt de titel na een paar jaar opbouwen en met minder salaris dan wij. Dat moet ons ook lukken’, vertelde Napolivoorzitter Aurelio De Laurentiis voor de zomer als het ging over de contracten van Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly en vooral Dries Mertens. Het drietal, stuk voor stuk sterkhouders bij Napoli in de laatste vijf jaar maar met te dure contracten, vertrok niet veel later: Insigne deed dat al in januari naar Toronto in de MLS, Koulibaly trok naar Chelsea en Mertens ging voor een nieuw avontuur bij Galatasaray in Istanbul. En ook nog een vierde speler, Fabian Ruiz, trok de Italiaanse deur achter zich dicht voor PSG.

De fans zagen het nieuwe seizoen dan ook helemaal niet zitten, zeker niet nadat De Laurentiis ook nog begon na te schoppen naar Koulibaly. ‘Ik neem nooit nog Afrikanen aan, zeker niet als ik ze dan ook moeten laten gaan voor de Africa Cup in januari.’ Het zette veel kwaad bloed bij de supporters die de fratsen van hun voorzitter stilaan helemaal beu zijn en hem wekelijks vragen om te vertrekken. Kan Napoli dit seizoen überhaupt meedoen met de top, stelden veel fans zich de vraag.

Kvara de verlosser

Enkele maanden later is de situatie helemaal veranderd. De Partenopei begonnen namelijk verschroeiend aan het nieuwe seizoen met een 2-5-zege tegen Verona en gingen de volgende wedstrijden door op dat elan. Na 12 speeldagen in de competitie staat de Zuid-Italiaanse club zelfs ongeslagen aan de leiding in de Serie A met 10 zeges en al vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Atalanta. Het doelpuntensaldo is om van te duizelen met 30 gemaakte goals en slechts 9 tegen. Op beide vlakken domineert de ex-club van Mertens de Italiaanse eerste klasse.

En ook in de Champions League werpt Napoli grote ogen. In een groep met Liverpool, Rangers en Ajax staat het met een perfecte 15/15 aan de leiding. In die vijf wedstrijden scoorde het 20 keer, met onder meer de fabuleuze 1-6-zege in de Johan Cruijff Arena. Geen enkele club scoorde meer in deze groepsfase.

Veel dank natuurlijk aan coach Luciano Spaletti, die Napoli opnieuw op de rails kreeg met het materiaal dat hij voor handen had, al springt er wel één speler uit: Chvitsja Kvaratschelia. De 21-jarige Georgiër scoorde over alle competities al acht keer en gaf tien assists in zestien wedstrijden. Ongeziene cijfers van de debutant die in juni nog speelde voor de Georgische eersteklasser Dinamo Batoemi. Slechts in vijf wedstrijden dit seizoen was hij niet op een of andere manier beslissend. Napoli danst momenteel op de tonen van zijn nieuwe Georgische ster.

© GETTY

Vertrokken door de oorlog

Wie heeft het ondertussen nog over Lorenzo Insigne of Dries Mertens in het Maradonastadion? Alle twijfels werden al weggevaagd door een 21-jarige Georgiër. Kvaratschelia is echter niet aan zijn proefstuk toe in een grotere competitie. Nadat hij zijn opleiding kreeg bij de Georgische topclub Dinamo Tbilisi en op zijn 16e nog ervaring opdeed bij Rustavi, een andere club uit Georgië, trok hij al op 17-jarige leeftijd naar Rusland waar Lokomotiv Moskou hem koste wat kost wou hebben. Het werd uiteindelijk een uitleenbeurt, maar wel een erg succesvolle want ‘Kvara’ zorgde onder meer voor een nieuwe Russische titel voor de club uit Moskou.

In de zomer van 2019 keerde de dribbelvaardige flankspeler terug naar Georgië om even later opnieuw in Rusland te belanden bij Roebin Kazan. Daar speelde hij zich voor de eerste keer echt in de kijker en kwam hij uiteindelijk aan 9 goals en maar liefst 18 assists in 73 wedstrijden. Vorige zomer klopten er dan ook verschillende topclubs aan zijn deur, met Juventus als grootste geïnteresseerde. Technisch directeur Fabio Paratici haalde hem ook bijna binnen, maar vertrok dan zelf naar Tottenham, waar hij de Georgiër nog probeerde te halen op uitleenbasis. Maar het werd niets, Kvara bleef gewoon bij Kazan.

Enkele maanden later kwam het vertrek er uiteindelijk toch van, alleen was het niet meteen wat hij zelf in gedachten had. Nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, koos hij er namelijk voor om in maart terug te keren naar eigen land bij Dinamo Batoemi. Ondertussen uitte hij zich ook duidelijk tegen de oorlog op zijn sociale mediakanalen.

© GETTY

Kvaramania

De terugkeer, hoe kort ze ook was, werd een groot succes. Slechts elf wedstrijden speelde hij, maar daarin scoorde hij wel acht keer en gaf hij twee assists. Het leverde hem prompt de prijs op van Speler van het Seizoen. Voornamelijk ook omdat er een echte ‘Kvaramania’ heerst in Georgië. Hij is er een superster. ‘In Georgië wordt voetbal op een zeer gepassioneerde manier beleefd: in de laatste wedstrijd die ik voor het nationale team speelde, verhuisden de fans tijdens de rust van de ene kant van het stadion naar de andere om me van dichtbij te kunnen zien: ongelooflijk’, vertelde hij aan het Italiaanse Il Mattino.

Na de passage in Batoemi ging het dus richting Napoli, dat tien miljoen voor hem op tafel legde. En ook daar is de hype een feit. ‘Kvaragol’, ‘Kvaravaggio’, ‘Zizi’ en natuurlijk ‘Kvaradona’ zijn enkele van de vele bijnamen die de Napolisupporters al hebben voor hun nieuwe ster op de flanken. En als dat nog niet ver genoeg gaat, dan zouden al heel wat supporters volgens de Italiaanse kranten de pizza aan de kant hebben geschoven voor chatsjapoeri, een Georgisch gerecht met brood, kaas en eieren. Het mag misschien niet waar zijn, maar het zegt genoeg over hoe gek de supporters al zijn op ‘KK77’.

Het succes zal hem alleszins niet naar het hoofd stijgen. Kvaratschelia is namelijk een erg verlegen en onopvallend figuur naast het veld. Hij is enorm professioneel en houdt niet zo van luxe, auto’s of exotische vakanties. Ook zijn huidige woonst toont die mentaliteit. Zo koos hij niet voor een appartement aan de Napolitaanse kust, maar eentje in de buurt van het sportcentrum Castel Volturno zodat hij volledig kan bezig zijn met zijn job en zo weinig mogelijk afleidingen heeft. Maar kan hij dat wel volhouden als de Napolitanen, en bij uitbreiding heel Europa, zo gek blijven op hem?