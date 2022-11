Hoefkens neemt Yaremchuk opnieuw op in selectie: “Vanochtend nog een goed gesprek gehad”

Carl Hoefkens nam maandag in zijn selectie voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag bij Bayer Leverkusen opnieuw Roman Yaremchuk op. De Oekraïense recordaankoop van blauw-zwart werd afgelopen zaterdag in de 4-2 competitiezege tegen KV Oostende nog uit de Brugse kern gehouden.

“Ik heb een goede reactie gezien van Yaremchuk”, zei Hoefkens maandag op zijn persconferentie in de BayArena. “Er is voor mij nooit een probleem geweest. Je kan het vergelijken met het gevalletje Noa Lang eerder deze maand. Ik wil als trainer bepaalde zaken zien van een speler. Als die er niet zijn, dan is een signaal van de trainer soms nodig. Ik wilde een reactie van hem zien en die is er geweest. Bij Noa Lang ook overigens. We hebben deze ochtend nog een goed gesprek gehad. Alles is uitgeklaard tussen ons.”

Volgens diverse media zou Yaremchuk ontevreden zijn geweest over zijn aantal speelminuten tot dusver bij Club Brugge. De 26-jarige Oekraïner kwam eind augustus voor om en bij de zestien miljoen euro over van Benfica.