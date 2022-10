João Félix en de vloek van de club van 100 miljoen

Gekocht door Atletico voor meer dan 120 miljoen euro na de verkoop van Antoine Griezmann aan Barça in 2019, heeft de Portugees nog niet aan de verwachtingen voldaan. Hij is lang niet de enige die niet weet te slagen met zo’n prijskaartje. Een blik op een negencijferige vloek.

De tactische ingreep wierp geen vruchten af. João Félix viel tien minuten voor eind in bij de Atlético in een kolkend Jan Breydelstadion maar kon de wedstrijd niet omdraaien in het voordeel van de Colchoneros. Het ergste is dat dat eigenlijk nauwelijks een verrassing was. Tenminste als je kijkt naar de cijfers die het Portugese talent sinds het begin van het seizoen heeft gespeeld. 588, verspreid over elf optredens, en geen enkel doelpunt op zijn naam. Een dure teleurstelling voor de Madrilenen, die in de zomer van 2019 waarschijnlijk geen 127 miljoen euro betaalden voor 29 doelpunten in 122 wedstrijden. Een flop, met andere woorden. Maar vreemd genoeg is João Félix lang niet de enige dure vogel die mislukt.

Een patroon van teleurstellingen

Is het de grootte van de cheque die de verwachtingen systematisch verhoogt? Feit blijft dat de lijst van spelers die voor meer dan 100 miljoen euro werden getransfereerd – volgens Transfermarkt een twaalftal voetballers – veel meer teleurstellingen dan grote voltreffers bevat.

Waar past Gareth Bale, de eerste speler in de geschiedenis die voor een bedrag van negen cijfers werd getransfereerd, in deze categorie? Toen hij in 2013 naar de Spaanse hoofdstad kwam, werd verwacht dat de Welshman eerst de fabelachtige aanval van Real zou volmaken, om vervolgens geleidelijk de plaats in te nemen van Cristiano Ronaldo. Het eerste doel, hoewel ontsierd door blessures, werd bereikt, met de tiende eindzege in de Champions League in zijn eerste seizoen en een goed gevulde prijzenkast in de eindbalans. Maar als we terugblikken op de Madrileense periode van Bale, dan hebben we het even snel over zijn goals als over zijn lange periodes op de bank en vooral zijn periode op de golfbaan of in de ziekenboeg.

Drie jaar later was het Paul Pogba die bij zijn terugkeer naar Manchester United de tweede speler werd die de grens van 100 miljoen dollar doorbrak. Een Pogback die uitliep op een fiasco, maar die een ambitieus PSG niet tegenhield om een zomer later de Catalaanse clausule van Neymar te betalen en Kylian Mbappé in twee fasen naar de Parijse hoofdstad lokte. De eerste slaloms van de Braziliaan leken misschien op een voltreffer, maar zijn Parijse avontuur werd vooral gekenmerkt door blessures en vormdippen. Mbappé, daarentegen, heeft zich gevestigd als een van de beste spelers ter wereld en stapelt de nationale trofeeën op.

Neymar was ondanks zijn enorme prijskaartje nog geen absolute voltreffer bij PSG.

Van Barcelona naar Manchester

De Parijse dubbele investering blijft niettemin beter dan de reactie van Barça, dat gedwongen werd zijn portemonnee wijd open te trekken om zijn Braziliaanse genie te vervangen. Noch Philippe Coutinho (135 miljoen) noch Ousmane Dembélé (125 miljoen) zullen hun status van negen cijfers kunnen rechtvaardigen, waarbij de eerste een eclatante mislukking is en de tweede nog steeds wacht op een definitieve doorbraak.

Juventus lokte Cristiano Ronaldo naar Noord-Italië om te proberen de Champions League te winnen, maar ondanks de doelpunten van de Portugees gleed de Oude Dame af in Europa en verloor het zelfs de nationale troon. Daarna lukte het noch Antoine Griezmann bij Barça, noch Eden Hazard bij Real om na hun transfer voor meer dan 100 miljoen te schitteren voor hun nieuwe clubs, waardoor de komst van João Félix naar het Wanda Metropolitano vreemd genoeg bijna een succes lijkt.

Dan blijven de Engelsen over, de laatste waaghalzen in dit overzicht. Verrijkt door de televisierechten van de Premier League, zorgden Chelsea en Manchester City in de zomer van 2021 voor opschudding met de transfers van Romelu Lukaku (113 miljoen) en Jack Grealish (117 miljoen). Eerstgenoemde is nu weer uitgeleend aan Inter, terwijl de linksvoetige Engelsman moeite heeft om een vaste waarde te worden bij de Citizens.

Misschien in het vervolg niet meer al te veel betalen?