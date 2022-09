Liverpool verliest zwaar van Napoli, Robert Lewandowski aan het kanon bij Barcelona

Atletico Madrid haalde het in de Champions League van Porto in een dol slot. Napoli liet weinig heel van Liverpool. En Robert Lewandowski droeg met een hattrick bij tot de ruime zege van Barcelona.

Yannick Carrasco en Axel Witsel hebben woensdag met Atletico Madrid in groep B van de Champions League, de groep van Club Brugge, in extremis een overwinning geboekt tegen Porto. Na het verstrijken van de reguliere speeltijd gaf het scorebord in het Metropolitano Stadium nog 0-0 aan. Verdediger Mario Hermoso (90.+1) leek de wedstrijd te beslissen met een laat doelpunt in blessuretijd. Mateus Uribe (90.+6) bracht de Portugese bezoekers alsnog langszij vanop de stip en leek Atletico twee punten te hebben afgesnoept. Dat was buiten Antoine Griezmann (90.+11) gerekend. De Franse aanvaller werkte de bal, op assist van Axel Witsel, in het absolute slot tegen de netten en bezorgde de Colchoneros zo een 2-1 overwinning.

Witsel, die door coach Diego Simeone opnieuw centraal in de verdediging werd geposteerd, maakte de hele wedstrijd vol. Carrasco bleef tijdens de rust in de kleedkamers. In de andere wedstrijd van groep B won Club Brugge zijn openingswedstrijd met 1-0 van Bayer Leverkusen.

Liverpool gaat zwaar onderuit

Napoli bezorgde Liverpool in groep A het schaamrood op de wangen. In het Stadio Diego Armando Maradona draaide het de Engelse vicekampioen vier doelpunten om de oren. Piotr Zielinksi (5.), Zambo Anguissa (31.) en Giovanni Simeone (44.) stuurden de Napolitanen met een driedubbele voorsprong de kleedkamers in. Meteen na de hervatting diepte Zielinski (47.) de voorsprong nog wat verder uit met zijn tweede van de avond.

De treffer van Luis Diaz (49.) was niet meer dan een eerredder.

Piotr Zielinski van Napoli. © Reuters

Ajax kroonde zich eerder op de avond in groep A ook tot winnaar. De Amsterdammers ondervonden in eigen huis weinig moeite met het Schotse Rangers FC. Edson Alvarez (17.), Steven Berghuis (32.), Mohammed Kudus (33.) en tenslotte Steven Bergwijn (80.) bezorgden de thuisploeg een ruime 4-0 overwinning.

Bayern verslaat Inter Milan

In groep C trok Bayern München het laken in de topper tegen Inter Milan, waar Romelu Lukaku door een blessure ontbrak, naar zich toe. De Duitsers kwamen op voorsprong na een doelpunt van Leroy Sané (25.). Inter-verdediger Danilo D’Ambrosio (66.) deed zijn de ploeg de das om met een eigen doelpunt.

De tweede wedstrijd in groep C werd gespeeld tussen Barcelona en de Tsjechische landskampioen Victoria Pilzen, op papier de zwakste van zijn groep. De Catalanen respecteerden die logica en wonnen makkelijk met 5-1. Franck Kessie (13.) luidde met zijn doelpunt een hattrick in van zomeraanwinst Robert Lewandowski (34., 45.+3 en 67.), die zijn Barcelonese rekening in het kampioenenbal met overtuiging opende. De ingevallen Ferran Torres (71.) zorgde voor de laatste aanpassing aan het scorebord.

Tottenham en Sporting Lissabon winnen



In groep D won Tottenham zijn openingswedstrijd met 2-0 tegen het Franse Marseille. Na een gesloten eerste helft zorgde Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) met een rode kaart drie minuten na de rust voor het eerste beslissende moment in de partij. Tottenham wist zijn veldoverwicht pas tegen het einde van de wedstrijd te verzilveren met twee doelpunten van matchwinnaar Richarlison (76. en 81.).

In de andere wedstrijd in groep D wist Sporting Lissabon eenvoudig te winnen van Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt, dat voor de allereerste keer in zijn geschiedenis deelneemt aan de Champions League. De 23-jarige Engelsman Marcus Edwards (65.) en Barcelona-huurling Francisco Trincao (67.) telden de Duitsers na de rust met twee snelle doelpunten uit. Nuno Santos (82.) zette in het slot de 3-0 eindstand op het bord.