Maestro De Bruyne en het wonder van Benfica: wat te onthouden van speeldag 6 in de Champions League?

Van Kevin De Bruyne die ook vanop de bank beslissend is tot de jongeren achter Messi en van de records van Ancelott in Klopp tot de wonderbaarlijke aanval van Benfica, hier is alles wat je moet weten over speeldag 5 in de Champions League.

Team van de week: de eerste plaats van Benfica

Benfica’s zesde doelpunt van de wedstrijd, gemaakt door João Mário, was genoeg voor de Portugezen om de leidersplaats in het absolute slot af te snoepen van PSG, dat op gelijke hoogte eindigde. Op zowat alle vlakken – van aantal zeges tot aantal doelpunten voor en tegen – eindigden ze gelijk, dus moest er gekeken worden naar de zevende (!) parameter: de uitdoelpunten. En daarin was Benfica net met één doelpuntje beter.

Het is een situatie die nog nooit eerder was voorgekomen in de geschiedenis van de CL. Een primeur die PSG mocht meemaken, al zullen ze in Parijs toch eens hard gevloekt hebben toen ze de mogelijke tegenstanders zagen in de volgende ronde met onder meer Bayern, Real en Chelsea.

Benfica, daarentegen, kan in diezelfde ronde uitkomen tegen Club Brugge. Een wedstrijd die Roman Jaremtsjoek maar al te graag zou willen spelen met zijn recent verleden in de Portugese hoofstad. Misschien heeft hij tegen dan zijn etiket van duurste inkomende transfer aller tijden in de Jupiler Pro League al gerechtvaardigd.

De cijfers van de week: 24, 32 en 20

RB Salzburg werd woensdag met 4-0 verslagen door Milan, waardoor de Italiaanse kampioen doorstootte in de CL en de Oostenrijkers naar de Europa League mochten gaan. Opvallend detail in de wedstrijd: terwijl Olivier Giroud met zijn 36 lentes de oudste speler bij Milan was, was de ouderdomsdeken bij Salzburg Maximilian Wöber… op zijn 24ste. Hij werd daarmee de jongste ‘oude man’ in een basisopstelling van de Champions League.

Over dan naar Frankrijk en de zorgen voor het WK. Geen N’Golo Kanté of Paul Pogba op het WK, dus moeten Les Bleus gaan vissen in hun onmetelijke poel. De enorme rijkdom werd nog maar eens geëtaleerd in deze groepsfase. De Franse spelers maakten samen 32 doelpunten, meer dan elk ander land. De Portugezen, met 26 doelpunten, en de Brazilianen (20) maken het podium compleet.

Het nummer 20 bracht het Schotse voetbal dan weer bitter weinig geluk. De twee reuzen van het Schotse voetbal die beide in de poulefase waren beland, zagen hun Europese avontuur woensdagavond voortijdig ten einde komen.

Celtic leed een zware nederlaag bij Real Madrid (5-1) in een duel waarin strafschoppen een grote rol speelden. De Koninklijke zette er twee om, beide in een tijdspanne van 20 minuten en 47 seconden, een record in de CL. Als klap op de vuurpijl misten de Schotten in de 35e minuut hun strafschop. Josip Juranovic van Kroatië vond de handschoenen van de beste keeper ter wereld Thibaut Courtois op zijn pad.

De buren van Rangers kregen in zes wedstrijden dan weer 22 doelpunten tegen. Het is de tweede keer dat een Schotse ploeg meer dan 20 doelpunten tegen krijgt in één Europese campagne, de vorige waren ook de Rangers in het seizoen 1959/60.

Een doelsaldo van -20 is het slechtste ooit voor een ploeg die al haar zes wedstrijden in de groepsfase van de Champions League heeft verloren. En dat slechts enkele maanden nadat het nog in de finale van de Europa League stond. Het kan snel keren in het voetbal.

Man van de week: youngster Rico Lewis

Pep Guardiola, die al zeker was van kwalificatie en de eerste plaats, gooide zijn ploeg om tegen Sevilla, maar dat belette Man. City niet om nog steeds met 3-1 te winnen. Naast Stefan Ortega, Cole Palmer en voormalig Anderlecht-man Sergio Gomez begonnen de Cityzens met een zekere Rico Lewis aan de wedstrijd.

De Engelse rechtsback werd de vijfde speler in de Engelse geschiedenis die een Champions Leaguewedstrijd begon voor zijn 18e verjaardag. Jack Wilshere, Josh McEachran, teamgenoot Phil Foden en Jude Bellingham waren zijn voorgangers.

Maar daar bleef het niet bij, want hij scoorde ook de gelijkmaker voor City na het openingsdoelpunt van Sevillaspeler Rafa Mir. Met 17 jaar en 346 dagen werd Rico Lewis de jongste speler die scoorde bij zijn Champions Leaguedebuut. Daarmee nam hij het record af van Gouden Balwinnaar Karim Benzema. De Franse spits was 17 jaar en 352 dagen oud toen hij in 2005 voor Lyon scoorde tegen Rosenborg.

Maestro van de week: KDB, beslissend in 20 minuten

In alle wisselgekte van Pep Guardiola werd ook Kevin De Bruyne op de bank gezet voor 70 minuten. Daarna gaf de Spaanse oefenmeester hem nog 20 minuten om de benen te strekken en om de anderen te tonen wie de beste middenvelder van het moment is. Drie minuten nadat hij Cole Palmer had vervangen, bracht KDB Julian Alvarez al een doelpunt aan. Dit seizoen is Kevin De Bruyne al betrokken bij 40 doelpunten in 41 optredens voor City. Enorme cijfers, want niemand doet beter.

De onvermoeibaren van de week: Ancelotti en Klopp doen er nog wat records bij

De zege van Rael tegen Celtic gaf coach Carlo Ancelotti de gelegenheid om opnieuw geschiedenis te schrijven. Met de overwinning evenaarde hij namelijk het zegeaantal van Sir Alex Ferguson in de CL. Om de onbetwiste nummer één te worden, zal Carletto moeten wachten tot volgend jaar en de 1/8 finales.

Het Liverpool van Jürgen Klopp riep Napoli dan weer een halt toe. De Duitser werd de vierde Liverpoolmanager die de grens van 400 wedstrijden in alle competities bereikte vanaf de bank. Hij staat nu achter Bob Paisley (535 wedstrijden), Tom Watson (742) en de legendarische Bill Shankly (783). Aan de andere kant heeft Klopp in zijn eerste 400 wedstrijden al meer officiële wedstrijden gewonnen (243) dan elke andere coach van de Reds.

Alsof dat nog niet genoeg is, is de voormalige baas van Borussia Dortmund ook de zevende coach die meer dan 100 Champions League-wedstrijden leidde. Alleen Pep Guardiola heeft een hoger winstpercentage na 100 wedstrijden in de Champions League. De Spanjaard heeft 61 overwinningen tegenover de 58 van Klopp.

Nog wat opvallende stats

Julian Alvarez, de Argentijnse zomertransfer van Manchester City, is voorbestemd voor grootsheid. De ex-aanvaller van River Plate is met zijn 22 jaar en 275 dagen de op één na jongste Argentijn ooit die rechtstreeks betrokken is bij drie doelpunten in één wedstrijd in de Champions League. Slechts één landgenoot was jonger: Lionel Messi. In april 2009, eveneens onder Pep Guardiola, had La Pulga een voet in drie Barça-doelpunten tegen Bayern München. Messi was toen 21 jaar en 288 dagen oud.

Het linksbenige genie uit Rosario kwam woensdag ook al in actie met een assist voor de openingstreffer van PSG tegen Juventus. Kylian Mbappé maakte het de kans af om met 23 jaar, 10 maanden en 13 dagen de jongste speler te worden die de grens van 40 doelpunten in de Champions League haalde, al zal Haaland snel dat record afpakken.

Chancel Mbemba is een van die spelers die blijft terugkomen. De Congolese verdediger, vorig seizoen nog einde contract bij Porto, verhuisde deze zomer naar Marseille. En de solide centrale verdediger wordt al unaniem geloofd. Tijdens de groepsfase was hij betrokken bij drie van de laatste vijf goals van zijn team.

Hij maakte twee doelpunten en gaf één assist, geen enkele verdediger deed beter in deze groepsfase. Maar de doelpunten ten spijt raakte Marseille niet voorbij de poules, zelfs de Europa League was te veel gevraagd.