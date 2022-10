AC Milan verliest van Chelsea, Eden Hazard en Kevin De Bruyne lijden puntenverlies

AC Milan ging onderuit tegen Chelsea. Manchester City verloor voor het eerst punten in deze editie van de Champions League. En Eden Hazard kon niet overtuigen met Real Madrid, dat ook voor het eerst punten verloor. In beide gevallen had het eerste puntenverlies geen gevolgen: zowel City als Real zijn geplaatst voor de volgende ronde.

Real Madrid heeft dinsdagavond op de vierde speeldag van groep F in de Champions League zijn eerste punten laten liggen. Het is wel geplaatst voor de achtste finales. De ploeg van Carlo Ancelotti bleef op het veld van Shakhtar Donetsk steken op een 1-1 gelijkspel. De Italiaanse trainer gunde Eden Hazard een zeldzame basisplaats, maar de aanvoerder van de Rode Duivels slaagde er niet in zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Hij werd iets voor het uur naar de kant gehaald.

Na een doelpuntenloze eerste helft zorgde Oleksandr Zubkov (46.) meteen na de rust voor het openingsdoelpunt op aangeven van Bogdan Mykhaylichenko (ex-Anderlecht). Ancelotti haalde met Vinicius en Luka Modric nog twee sterke wapens van de bank, maar zijn ploeg wist het tij pas in de absolute slotfase te keren. Antonio Rüdiger (90.+5) bezorgde Real, nog zonder de geblesseerde Courtois, met het hoofd een punt en finaal ook een plek bij de laatste zestien. Dankzij het gelijkspel telt Real tien punten, waamee het zeker is van een plaats bij de eerste twee. RB Leipzig, dat zes punten telt na een 0-2 zege tegen Celtic, is tweede. Shakhtar is derde met vijf punten, voor Celtic (1 punt).

Rood voor Manchester City

Sergio Gomez van Manchester City krijgt rood. © Reuters

In groep G speelde Sevilla 1-1 gelijk op het veld van Borussia Dortmund. Thomas Meunier was de aangever voor Jude Bellingham (35.), die met zijn treffer het openingsdoelpunt van Tanguy Nianzou (18.) uitwiste. Dankzij de puntendeling is Manchester City, dat eerder op de avond 0-0 gelijkspeelde tegen Kopenhagen, geplaatst voor de volgende ronde. De ploeg van Kevin De Bruyne telt tien punten en is minstens zeker van een tweede plek in zijn groep.

City, met sluipschutter Haaland op de bank, kreeg even voor het halfuur de kans om de score te openen, maar Mahrez miste de strafschop. Intussen was al een doelpunt van Rodri afgekeurd.

Precies na dertig minuten spelen kreeg coach Pep Guardiola nog meer zorgen, toen Sergio Gomez (ex-Anderlecht) met rood mocht gaan douchen. Met een man minder kwamen de Engelsen niet tot scoren. De Bruyne ging in de 77e minuut naar de kant.

AC Milan derde

PSG liet tegen Benfica de kwalificatie voor de achtste finale door de vingers glippen. De Parijzenaars kwamen op voorsprong dankzij een penaltytreffer van Kylian Mbappé (40.), maar Joao Mario (62.) wiste de Parijse bonus op zijn beurt vanop de penaltystip uit.

Pierre-Emerick Aubameyang na de tweede Chelseagoal. © Reuters

Juventus verloor met 2-0 op het veld van Maccabi Haifa. Atzili (7. en 42.) was met twee treffers de grote uitblinker bij de thuisploeg tegen de onmondige Italianen.

PSG en Benfica delen de leidersplaats in groep H met acht punten. Juventus en Maccabi Haifa tellen ieder drie stuks.

In groep E ging AC Milan voor de tweede keer op rij onderuit tegen Chelsea, dat met 0-2 won in San Siro. De Italiaanse landkampioen kwam al na achttien minuten met z’n tienen te staan, nadat Fikayo Tomori de doorgebroken Mason Mount tegen de grond trok. Divock Origi werd tien minuten voor tijd het veld opgestuurd. Door de zege neemt Chelsea de leiding in de groep. Met zeven punten blijft het Salzburg net voor, dat 1-1 gelijkspeelde bij Dinamo Zagreb. Milan staat met vier punten op de derde plaats.