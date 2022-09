Neymar in bloedvorm: hoe het conflict met Mbappé hem op scherp zette

Met negen goals en zes assists in zeven wedstrijden laat Neymar even zien wie op dit moment het mannetje is bij PSG. De Braziliaan is uit op revanche nadat de club én Kylian Mbappé hem naar de uitgang wilden duwen.

‘Het is ons zesde jaar samen. We hebben periodes gehad dat we de beste vrienden waren en andere dat we minder met elkaar praatten.’ Op de persconferentie voor de Champions Leaguewedstrijd van PSG tegen Juventus (vanavond om 21 uur) ontkent Kylian Mbappé niet dat er ruis zit op zijn relatie met Neymar.

Dat is ook niet verwonderlijk nadat begin deze zomer uitlekte dat de Franse superster er bij de directie op had aangedrongen dat Neymar andere oorden zou opzoeken. Mbappé vindt dat er maar plaats is voor twee spelers van de befaamde tridente bij PSG. En aangezien hij de laatste vijf jaar veel geleerd heeft van Neymar, wil hij nu in de leer gaan bij Messi.

Automatische contractverlenging

Mbappé, die in mei verrassend bijtekende in Parijs en niet inging op de avances van Real Madrid, is dé spilfiguur geworden van het nieuwe PSG. Meteen kreeg hij ook een vinger in de pap in het sportieve beleid van de club. De 23-jarige spits stuurde aan op het vertrek van sportief directeur Leonardo, die Neymar in 2017 naar de Franse hoofdstad haalde. De Portugees Luis Campos werd ingehaald als diens vervanger. En de weinig tot de verbeelding sprekende Christophe Galtier loste Mauricio Pochettino af als coach. Zijn palmares: één titel met Lille OSC in 2020/21.

‘We willen geen flashy blingbling meer’, liet voorzitter Nasser Al-Khelaifi optekenen in Le Parisien, een duidelijke verwijzing naar Neymar. In vijf jaar tijd bracht de Braziliaan vier titels, drie bekers en twee ligabekers naar Parijs, maar dat was niet waarvoor investeringsmaatschappij Qatar Sports Investments hem had gehaald. Met Mbappé (en Messi) wil PSG dit seizoen eindelijk de felbegeerde Champions League winnen.

Volgens verschillende media werd Neymar afgelopen mercato aangeboden bij Manchester City, maar Pep Guardiola en co waren niet geïnteresseerd. Hoewel er ook even sprake was van Chelsea, bleef de 30-jarige Braziliaan uiteindelijk gewoon waar hij was.

Meer nog, door een clausule is zijn contract op 1 juli automatisch verlengd tot 2027. Met een astronomisch salaris van 40 miljoen euro per jaar lijkt het er niet op dat Neymar voor zijn 35ste nog geneigd zal zijn andere lucht te gaan opsnuiven.

Penalty gate

Sinds de bal op 6 augustus weer aan het rollen ging in de Ligue 1, zien we plotseling de beste Neymar op de Franse velden, óók in de wedstrijden tegen mindere goden. Zo was hij in het eerste competitieduel tegen Clermont Foot, een 0-5-overwinning, meteen goed voor 1 goal en 3 assists. Een week daarvoor, in de Franse supercup tegen FC Nantes, had hij ook al twee keer gescoord in de 4-0-zege.

In de tweede match in de Ligue 1 miste Kylian Mbappé al na tien minuten een penalty. Toen de bal even later weer op de stip ging, eiste Neymar het leer op. Dat was duidelijk niet naar de zin van Mbappé die zijn Braziliaanse ploegmaat nog op andere gedachten probeerde te brengen, maar van een kale reis thuiskwam. ‘Penalty gate’ was geboren.



Neymar deed nog wat olie op het vuur toen hij een tweet likete waarin gesteld werd dat Mbappé de penalty’s mag nemen bij PSG omdat dat zo in zijn contract staat en dat hij ‘de eigenaar’ is van PSG.

Coach Christophe Galtier was er als de kippen bij om het incident af te doen als een ‘bijzaak’. Op de persconferentie in aanloop naar de match tegen Juventus relativeerde Mbappé het voorval ook: ‘Als je samen voetbalt met spelers van zo’n formaat, moet je leren delen. Ik ben dan wel aangeduid als de eerste strafschopnemer, maar dat wil niet zeggen dat ik alle penalty’s moet trappen.’

Verdeelde kleedkamer?

Maar dat de relatie tussen de twee supervedetten van PSG verzuurd is, valt niet te ontkennen. Sinds hij in 2018 in Parijs voetbalt, was Mbappé nochtans heel close met Neymar. De laatste maanden keerde de jonge spits zich echter af van de Spaans sprekende clan rond de Braziliaan en haalde hij de banden aan met de Franstaligen. De twist tussen de twee dreigt tweespalt te veroorzaken in de kleedkamer.

Met zijn wekelijkse glansrol op het veld heeft Neymar zijn machtspositie binnen het team weer versterkt. Op die manier laat hij zowel aan de club als aan Mbappé duidelijk verstaan dat zijn verhaal bij PSG nog niet uit is. Bovendien weet hij ook dat het WK er straks aankomt, voor hem waarschijnlijk de laatste kans om de wereldbeker te winnen als leider van de Seleção. Door nu de puntjes op de i te zetten bij PSG, stuurt hij ook een boodschap naar bondscoach Tite: op mij kan je rekenen.

Kortom, het worden nog boeiende weken in Parijs, te beginnen vanavond met de Champions Leaguewedstrijd tegen Juventus.