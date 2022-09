Porto is van een ander niveau: 5 cijfers die Club Brugge doen duizelen

Club Brugge neemt het vanavond in de Champions League op tegen Porto. Een haalbare kaart? Niet als je naar deze cijfers kijkt.

15

Club Brugge wreef zich in de handen toen het Charles De Ketelaere deze zomer voor een recordbedrag van 32 miljoen euro wist te verkopen aan AC Milan. Haast ongezien in de Belgische competitie en al helemaal voor blauw-zwart dat het vorig record van 25 miljoen euro (in 2019 voor Wesley naar Aston Villa) aan diggelen sloeg.

Bij Porto zullen ze er eens om lachen. De Draken verkopen namelijk met de regelmaat van de klok spelers voor meer dan 30 miljoen euro. In totaal al vijftien sinds 2004, toen het begon met Ricardo Carvalho die naar Chelsea trok. De topverkoop van Porto is Éder Militão die in 2019 het Estadio do Dragão verliet voor Real Madrid met een prijskaartje van 50 miljoen euro. Daar kan Club Brugge voorlopig alleen maar van dromen.

20

Club Brugge rondde deze zomer de kaap van de tien miljoen voor een inkomende transfer. Eerst kwam Raphael Onyedika voor dat bedrag over van het Deense Midtjylland, even later alweer gevolgd door de komst van Roman Jaremtsjoek voor een recordbrekende som van 16 miljoen euro.

Maar ook op dit vlak kan blauw-zwart niet op tegen de Portugese topclub. De recordaankoop van de Draken is dan wel ‘slechts’ 20 miljoen euro, ze legden dat bedrag wel al drie keer op tafel voor een speler. Meer nog, in totaal kochten ze al 17 spelers voor 10 miljoen of meer. Porto gaat slim met de vele miljoenen om, maar geeft wel een pak meer uit dan blauw-zwart.

Jaremtsjoek werd de recordtransfer van Club Brugge met 16 miljoen euro, een bedrag dat Porto bijna jaarlijks op tafel legt voor zijn nieuwkomers. © Club Twitter

70

Waar komt dat geld dan vandaan bij Porto? Simpel, tv-rechten en de Champions League. Waar Club Brugge jaarlijks ongeveer 13 miljoen euro verdient aan de geldpot van de Jupiler Pro League, zit dat bedrag bij Porto op 70 miljoen. De Draken sloten in 2015 namelijk een deal voor tien jaar met de Portugese variant van de Pro League én ze mogen ook hun eigen rechten te koop aanbieden op de markt. Anders dan hier, waar alles gecentraliseerd is.

En daar komen dus ook die miljoenen van de Champions League bij. Porto speelt zo goed als ieder jaar in de grootste Europese competitie. Sinds 2001/02 moest de club het maar twee keer zonder de groepsfase van het kampioenenbal doen. Club Brugge, daarentegen, kwam in diezelfde periode maar acht keer uit in de groepsfase, waarvan zes keer in de laatste zeven jaar.

7

Voor Porto stopt het vaak niet in de groepsfase. In de laatste twaalf edities van de Champions League stootte het namelijk door naar de volgende ronde, met als hoogtepunten de kwartfinales in 2014, 2015, 2019 en 2021.

En als we nog wat verder teruggaan, is Porto ook een ploeg die Europese competities al wist te winnen. Al zeven Europese of internationale trofeeën hebben de Draken in hun kast staan. In een eerste succesvolle periode won het in 1987 de Europacup I in de finale tegen Bayern München (2-1), waarna het even later ook de Wereldbeker voor Clubs mee naar huis mocht nemen. Na een korte break werd de Portugese club begin jaren 2000 weer op de Europese kaart gezet door José Mourinho die met de club de UEFA Cup won in 2003 en vooral de Champions League een jaar later. Ook de Wereldbeker voor Clubs volgde in 2004. De voorlopig laatste zege dateert van 2011, toen Porto met onder meer Radamel Falcao en Hulk de Europa League won.

Club Brugge, daarentegen, speelde al twee Europese finales – die van de UEFA Cup in 1976 en van Europacup I in 1978 – maar wist nog geen enkele keer een titel te pakken.

Porto was dé ploeg van het moment in 2004 met de landstitel en de verrassende Champions Leaguewinst. © Belga Image

50.476

Het Jan Breydelstadion moet plaats maken voor een nieuwe tempel in het Brugse. Dat is de droom die Club Brugge al jaren heeft, maar het is er nog steeds niet van gekomen. Dinsdagavond speelt het echter wel in een ‘nieuw’ stadion. Het Estadio do Dragão is er al sinds 2004, maar staat nog erg hoog aangeschreven onder de Europese stadions.

Met zijn 50.476 plaatsen is het bijna dubbel zo groot als Jan Breydel (29.062) en het heeft ook al heel wat grote internationale wedstrijden mogen ontvangen. Denk maar aan het EK 2004, toen er vijf matchen doorgingen in het stadion waaronder een halve finale, het eindtoernooi van de allereerste Nations League of de Champions Leaguefinale van 2021. Bart Verhaeghe en co zullen vanavond hun ogen uitkijken.