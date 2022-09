Rampzalig gestart: waarom er voor Leverkusen veel op het spel staat tegen Club

Bayer Leverkusen eindigde vorig seizoen derde en droomt nu van de titel. Maar de start in de Bundesliga was met drie punten op vijftien rampzalig. Of dat een voordeel is voor Club Brugge?

Jaren was Bayer Leverkusen tevreden als het erin slaagde een Europees ticket te pakken Maar sinds de club vorig seizoen derde werd, na Bayern München en Borussia Dortmund, zijn de ambities bijgesteld. Bayer, heel lang financieel ondersteund door de gelijknamige chemiereus, geldt in Duitsland als een grijze muis. Het speelt in een relatief klein stadion (30.000 plaatsen) en wordt neergezet als een kunstmatige vereniging. De club heeft met dit etiket leren leven.

Maar dat betekent niet dat het geruisloos door de competitie wil glijden. Het wil in de hiërarchie steeds verder opschuiven. Om dat allemaal kracht bij te zetten verlengde topschutter Patrick Schick al in mei zijn contract ofschoon de Tsjechische international (24 goals in 27 wedstrijden) door verschillende topclubs werd begeerd. De jaren daarvoor had Bayer telkens een belangrijke speler verkocht, onder wie Kai Havertz (2020) en Leon Bailey (2021).

Uitgeschakeld door derdeklasser

Bayer Leverkusen maakte vorig seizoen 80 doelpunten, maar het incasseerde 47 treffers. Daarom werd nu in de eerste plaats de defensie gestabiliseerd. Het kwam er voor de Zwitserse trainer Gerardo Seoane op aan de juiste balans te vinden. Maar dat wil tot dusver niet lukken. Bayer startte slecht in het seizoen en staat nu met drie punten op vijftien op de veertiende plaats. Het begon met drie opeenvolgende nederlagen, de ploeg bleek mentaal kwetsbaar en kon zich van een tegendoelpunt amper herstellen.

Het was bovendien zoeken naar het juiste systeem, zeker nadat de jonge spelmaker Florian Wirtz (19) met een blessure uitviel. Bovendien werd Bayer in de beker uitgeschakeld door het naar derde klasse gepromoveerde SV Elversberg.

© GETTY

Slordigheden in verdediging

Het zorgde voor een crisis in Leverkusen die een dieptepunt bereikte toen Bayer thuis met 0-3 verloor tegen Hoffenheim. Trainer Seoana staat niet echt ter discussie, hij moet, zo heet het, oplossingen vinden en betere wissels doorvoeren. Het ontbrak de ploeg aan hardnekkigheid in de duels, de ruimtes werden slecht benut, het offensieve spel stokte. Afgelopen weekend was het beter tegen SC Freiburg, de nieuwe verrassende koploper in de Bundesliga. Bayer domineerde maar verloor uiteindelijk met 2-3.

Of het zich woensdagavond in Brugge aan deze prestatie kan optrekken? Ook voor Bayer Leverkusen staat er in de eerste wedstrijd van de Champions League veel op het spel. Heel veel. Zorgen baren vooral de slordigheden in de defensie. Ze zorgden voor de drie doelpunten van Freiburg dat los daarvan amper kansen had.