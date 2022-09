Robert Lewandowski: nu al een leider bij FC Barcelona

De twijfels die er in het begin waren over de Pool bij Barça, heeft hij in geen tijd van tafel geveegd. Gaat hij vanavond door op zijn elan tegen zijn ex-club Bayern München?

Negen goals en twee assists in zes wedstrijden. Cijfers liegen niet. Het effect-Lewandowski is nu al merkbaar bij FC Barcelona. De mannen van Xavi begonnen ijzersterk aan de competitie (13 op 15) en maakten in de Champions League brandhout van Viktoria Pilsen (5-1).

Intussen lijdt Bayern München onder de naweeën van het vertrek van de Pool. Na de 0-7 op Bochum begon de machine van Julian Nagelsmann te haperen. De laatste drie competitiewedstrijden geraakte Bayern niet verder dan een gelijkspel. Nagelsmann krijgt al meer dan hem lief is de vraag of dat iets met de afwezigheid van Lewandowski te maken heeft.

Robert Lewandowski bereidt zich met zijn ploegmaats voor op het Champions Leagueduel tegen Bayern München.

In het vuistje lachen

Barça betaalde 50 miljoen euro voor Lewandowski. Een ongezien bedrag voor een speler van 34 jaar, die een contract van vier jaar tekende. ‘Maar hij heeft buitengewone inspanningen gedaan om naar Barcelona te komen. Hij wilde heel graag bij ons komen voetballen’, zei voorzitter Joan Laporta. Niettemin lachten ze bij Bayern München in hun vuistje.

Bij de Duitse kampioen maakte hij 344 goals in 375 wedstrijden, ongeveer 1 doelpunt per match dus. Een gemiddelde dat hij bij Barça schijnbaar moeiteloos aanhoudt. Nochtans waren er al meteen twijfels over hem toen hij in de eerste twee voorbereidingswedstrijden de weg naar de netten niet vond. Ook in de openingsmatch van La Liga, tegen Rayo Vallecano (0-0), lukte dat niet, maar daarna ontbond Lewandowski zijn duivels en scoorde hij minstens één keer in elke wedstrijd.

Geen vedetteneigingen

In Spanje ontdekte men dat de Poolse spits niet alleen een pure goalgetter is maar ook een harde werker, die de tackel niet schuwt, die zich laat uitzakken naar het middenveld om de lijnen uit te zetten en die zijn ploegmaats constant aanwijzingen geeft.

Bovendien is hij niet het ijskonijn waarvoor hij versleten werd voor zijn komst, maar blijkt hij een mens van vlees en bloed die vaak lacht op het veld. Ook vedetteneigingen zijn hem vreemd. Er zijn bij Barça wel andere spelers de revue gepasseerd – denk maar aan Antoine Griezmann, die zijn eerste goal op het veld vierde met een soort glitterconfetti.

‘Hij heeft me erg verrast’, zei verdediger Eric García op de Catalaanse radio. ‘Hij praat veel, helpt de ploegmaats en zegt je wat hij gaat doen zodat je voorbereid bent. Spelers van dat kaliber passen zich overal aan. Ze hebben iets speciaals.’ Ook trainer Xavi is vol lof. ‘Robert is onverzadigbaar’, zei de coach na zijn hattrick tegen Viktoria Pilsen.

Robert Lewandowski luistert aandachtig naar de aanwijzingen van Xavi.

Tekort aan W’s

FC Barcelona is nog steeds een club in crisis, op de rand van de financiële afgrond. Na het vertrek van Lionel Messi in de zomer van 2021 verdween er niet alleen een stille leider, maar ook heel wat scorend vermogen. Met de Argentijn in de ploeg was Barça elk seizoen goed voor minstens 85 doelpunten, terwijl het vorig seizoen strandde op slechts 68 treffers.

Met Lewandowski heeft FC Barcelona weer een garantie op goals binnengehaald en in één klap ook een leider die de rest van de ploeg mee op sleeptouw neemt. Doordat Gerard Piqué (die afgelopen weekend tegen Cádiz voor het eerst in de basis stond) uit de gratie is gevallen, heeft de jonge ploeg van Xavi nood aan sturende spelers. De anciens Sergio Busquets (34) en Marc-André ter Stegen (30) zijn dat in zekere zin wel, maar zij genieten niet de wereldfaam van Lewandowski.

Ook commercieel is diens komst trouwens een schot in de roos. Zijn shirt verkoopt als zoete broodjes in de clubshop in Camp Nou, in die mate zelfs dat er op een gegeven moment tijdelijk geen truitjes meer beschikbaar waren bij gebrek aan W’s om zijn naam te drukken…