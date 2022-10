Simeone geraakt met Atlético niet voorbij groepsfase: ‘Zwartste dag ooit als trainer’

Door het 2-2 gelijkspel van woensdagavond op de vijfde en tevens voorlaatste speeldag in groep B van de Champions League tegen Bayer Leverkusen, is Atlético Madrid al zeker uitgeschakeld voor de achtste finales.

Rode Duivel Yannick Carrasco scoorde, maar was op het einde de absolute antiheld toen hij, nadat er al was afgefloten, van de VAR toch nog een penalty mocht nemen maar miste.

‘Zonder twijfel de moeilijkste dag in mijn carrière als voetbaltrainer’, sprak Atlético-coach Diego Simeone na afloop in het Metropolitano. ‘We hebben gefaald en de mensen zijn teleurgesteld. Dat doet pijn om te zien. Je kan dan in een slachtofferrol kruipen, maar ik kies ervoor om sterk te blijven. Ik ben koppig en we werken gewoon door.’

