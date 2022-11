Na een nieuwe blessure, opgelopen op training, zal Romelu Lukaku geen wedstrijden meer spelen tot de start van het WK. Het wordt een race tegen de tijd in een voorlopig dramatisch jaar voor de topschutter aller tijden van de Rode Duivels.

Wanneer Lukaku na zijn carrière terugdenkt aan 2022, zal hij dat niet met al te veel vreugde doen. Of toch voorlopig, want wie weet wat er nog kan gebeuren voor de Rode Duivels op het WK. Na een erg lastig eerste seizoen bij zijn terugkeer naar Chelsea, de club van zijn dromen, verkaste hij vorige zomer weer opnieuw naar Inter, die andere liefde, maar ook daar liep het grondig mis.

Het kalenderjaar 2022 begon voor Lukaku nog hoopvol bij Chelsea. Nadat de eerste helft van het seizoen door blessures, een slecht getimed interview met Sky Sport Italia en een coronabesmetting zo goed als volledig in het water was gevallen, keerde de Belgische spits begin januari terug in de basis bij de Blues. Thomas Tuchel wist al een heel seizoen niet wat aan te vangen met zijn recordtransfer, maar zette hem dan toch zeven wedstrijden op rij in de basis. Was Lukaku dan eindelijk gelanceerd bij Chelsea?

Crystal Palace

Maar dan volgde de noodlottige wedstrijd tegen Crystal Palace midden februari, misschien wel de slechtste uit de carrière van Lukaku. In 90 minuten raakte hij in totaal slechts zeven keer de bal, zonder één keer op doel te trappen. Voor de rust kwam hij zelfs maar aan twee baltoetsen, waarvan één de aftrap was. Een triest record in de Premier League, berekende statistiekenbureau Opta. Sinds het de matchen van de Premier League bijhoudt (2003/04), kwam geen enkele speler in 90 minuten minder vaak aan de bal.

Die pijnlijke prestatie betekende alweer het einde van de opmars van de Rode Duivel bij Chelsea. Nadat hij eerst in de Premier League tegen Burnley en vervolgens in de Champions League tegen Lille niet van de bank kwam, kreeg hij nog wat broodkruimels van Tuchel. In totaal zou Lukaku nog vier keer van de twaalf resterende wedstrijden in de basis staan in de Premier League. In de FA Cup en de League Cup kreeg onze nationale nummer 9 meer minuten, maar op het grote toneel bleef het te lang te stil.

Een nieuwe tegenvaller volgde in juni in de Nations League bij de Rode Duivels. In de vier wedstrijden zou Lukaku zich opnieuw kunnen laten zien, maar het liep al mis in de eerste partij tegen Nederland. Bij een counter werd de spits van Chelsea neergehaald door Nathan Aké. Resultaat: enkelblessure en einde interlandbreak.

Terug naar Inter

Ondertussen was Lukaku het onderwerp geworden van een hele transfersoap, die al voor de wintermercato in gang was gezet. Toen berichtte La Gazzetta dello Sport dat Lukaku zich had aangeboden bij het bestuur van Inter om al snel terug te keren naar de ploeg waar hij zijn beste jaren had gekend. Die comeback kwam er uiteindelijk ook, na amper één seizoen bij ‘zijn’ Chelsea. De Nerazzurri zochten allerlei financiële manieren om de Belg naar het Giuseppe Meazzastadion te halen en beide clubs bereikten in juni al een akkoord: Lukaku werd voor een jaar uitgeleend aan Inter, dat een aanzienlijk deel van zijn loon op zich nam.

Iedereen blij, maar het geluk duurde niet lang. Nadat Lukaku zich meteen terug in de harten van het Milanese publiek had gespeeld met een goal en een assist in de eerste twee wedstrijden, moest hij in de derde opnieuw met een blessure van het veld. Een vervelende hamstringblessure, waardoor hij pas eind oktober opnieuw in actie kwam. Zeven minuten tegen Viktoria Pilsen in de CL en vervolgens 22 minuten tegen Sampdoria later was die comeback alweer voorbij, omdat Lukaku op training opnieuw uitviel. Om zijn WK niet in het gedrang te brengen besloot Lukaku om niet meer in actie te komen voor de WK-start op 20 november.

© GETTY

Slechte cijfers

Zijn balans bij Inter na een half seizoen: twee goals en één assist in vijf wedstrijden. Hij kwam maar 261 minuten in actie, van de mogelijke 1980, dat is niet meer dan 13 procent. Bekijken we zijn hele kalenderjaar 2022, dan worden die cijfers wel beter, maar nog steeds niet goed. Bij Chelsea kwam hij aan 26 wedstrijden, waarvan 21 in de basis. Van de totale mogelijke speeltijd stond hij maar 52 procent op het veld (1629 van de 3090 minuten). Daarin scoorde hij ook maar acht keer, Lukaku heeft al betere tijden beleefd.

Samengeteld komen we tot een dramatisch jaar voor Lukaku. De Belgische spits kwam maar aan 1890 speelminuten, slechts 37 procent van de 5070 minuten die hij dit seizoen had kunnen spelen. Bovendien scoorde hij maar tien keer en gaf hij maar één assist. Kan Lukaku na zo’n tegenvallend jaar nog een grote rol spelen voor de nationale ploeg in Qatar?