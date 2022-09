Thibaut Courtois : ‘Eden Hazard toonde coach dat hij meer speelkansen verdient’

Eden Hazard toonde dinsdagavond flitsen van zijn oude klasse bij zijn invalbeurt voor Real Madrid in het Champions Leagueduel tegen Celtic. Met een goal en een assist had hij een ruim aandeel in de 0-3 zege. ‘Eden heeft de coach getoond dat hij meer speelkansen verdient’, reageerde doelman Thibaut Courtois.

‘Het is belangrijk dat hij zich goed voelt’, legde het sluitstuk van de Koninklijke uit. ‘De gemiste penalty tegen Celta heeft hem een beetje parten gespeeld en daarna bleef hij twee wedstrijden aan de kant in La Liga. Hij is een grote speler en heeft veel talent.’

Hazard viel na een half uur in voor de geblesseerde Karim Benzema. ‘De eerste vijf minuten waren moeilijk, maar eens hij het ritme van de match had opgepikt speelde hij voor ons een sleutelrol. De goal en de assist bewijzen dat. Hij zal blij zijn, hij heeft de coach getoond dat hij meer speelkansen verdient.’