Van ongeslagen Portugezen tot Kvaradona: dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club in de CL

Maandagmiddag kent Club Brugge zijn tegenstander in de volgende ronde in de Champions League en dat belooft zo goed als zeker een klepper te zijn. Een overzicht.

Benfica: onbekend is onbemind

Een ploeg die je op dit moment echt niet wil treffen is het Benfica van Roger Schmidt. Sinds de Duitser de leiding nam bij de Portugezen werd de recordkampioen een aanvalsmachine. Kijk maar naar de laatste vier wedstrijden waarin het maar liefst 20 keer scoorde. Bovendien is het de enige ploeg in de grote competities die dit seizoen nog ongeslagen is en dat na 22 wedstrijden. Indrukwekkend.

In de eigen competitie kennen de Adelaars voorlopig geen enkele concurrentie met elf zeges en één gelijkspel na twaalf speeldagen. Ze tellen ondertussen al acht punten voorsprong op nummer twee Porto. Man van het moment is spits Gonçalo Ramos met 12 doelpunten.

Bayern: septemberdip is alweer voorbij

Begin oktober leek het nog grote crisis te zijn bij Bayern nadat het in de eigen competitie al heel wat punten had laten liggen en zowaar op achtervolgen was aangewezen. Daar schiet nu alweer niets van over. Coach Julian Nagelsmann lijkt de zaken weer op orde te hebben en demonstreerde dat in de laatste zes wedstrijden met zes zeges op rij over alle competities en maar liefst 30 doelpunten.

In de Bundesliga lijkt het gebruikelijke septemberdipje dus alweer voorbij en na de zege op Hertha van dit weekend staat het opnieuw aan de leiding met één punt voorsprong op het verrassende Union Berlin. Met 41 gemaakte doelpunten doet niemand beter in Duitsland. Eintracht Frankfurt staat in dat klassement op een tweede plaats… met 27 goals. Club weet dus waar het voor staat als Bayern uit de bus komt.

Chelsea: Potter zonder magie

Na de trainerswissel lijkt Chelsea terug op het goede pas met Graham Potter die zijn magie wil laten werken op Stamford Bridge. In zijn eerste negen wedstrijden verloor hij geen enkele keer, al lijken de oude kwaaltjes onder Thomas Tuchel de laatste weken terug op te steken nadat Chelsea tweemaal verloor in de Premier League tegen het Brighton van Leandro Trossard en zondag nog tegen een indrukwekkend Arsenal.

In de stand heeft Chelsea het erg moeilijk. Na zes zeges, drie gelijkspelen en al vier nederlagen in dertien wedstrijden staan de Blues pas op een zevende plek op ondertussen al dertien punten achterstand op leider Arsenal. Dat had nieuwe eigenaar Todd Boehly niet zien aankomen toen hij deze zomer de geldbuidel stevig opentrok voor enkele nieuwkomers. Al kan alles er tegen februari alweer helemaal anders uitzien.

Man. City: koningskoppel Haaland-KDB

De pletwals van Pep Guardiola lijkt dit seizoen met de komst van Erling Haaland haast onhoudbaar. De Noor zit ondertussen al aan 23 goals in 17 wedstrijden over alle competities heen. En in zijn schaduw is ook Kevin De Bruyne ‘helemaal terug’ volgens zijn Spaanse coach. Onze landgenoot heeft ook alweer 13 assists in 17 partijen verzameld.

In de competitie doet voorlopig enkel Arsenal beter met twee punten voorsprong op de Citizens, maar aan de aanval van Guardiola en co kan voorlopig niemand tippen over Het Kanaal. Man. City heeft namelijk al 39 keer gescoord. Maar meer dan ooit zijn de pijlen nu gericht op die eerste Champions League en daarbij zal City iedere wedstrijd serieus nemen, ook een mogelijke tegen Club Brugge.

Tottenham: niet op toerental

Van alle mogelijke tegenstanders is Tottenham op dit moment misschien wel de meest haalbare kaart. De Spurs lijken maar niet in hun beste vorm te komen onder Antonio Conte, al staan ze wel vierde in de Premier League. In de competitie verloor het in oktober nog drie belangrijke wedstrijden van Man. United, Arsenal en Newcastle United en dit weekend was ook Liverpool te sterk.

Bovendien verliep ook de Champions Leaguecampagne niet al te vlot met pas kwalificatie voor de volgende ronde op de laatste speeldag. En dat in een groep met Frankfurt, Marseille en Sporting. Niet meteen de grootste tegenstanders. Het is trouwens ook maar de vraag of Conte na het WK nog op de Londense bank zal zitten, want Juventus trekt erg hard aan de mouw van de Italiaan als vervanger voor Max Allegri wanneer die zou ontslagen worden.

Real Madrid: geruisloos

Even geruisloos als de laatste seizoenen gaat ook dit jaar Real Madrid op zijn gemakje door alle competities. Karim Benzema of niet, de Koninklijke weet hoe het matchen moet winnen en verloor in deze jaargang van La Liga bijvoorbeeld nog niet na 12 wedstrijden. En ook in de Champions League ging het Real voor de wind met een 13/18, al was de tegenstand met Celtic, Sjachtar Donetsk en RB Leipzig ook niet van een uitzonderlijk hoog niveau.

Napoli: Osimhen en co

De beste ploeg van het moment? Zo zou je Napoli misschien wel kunnen noemen. Met beperkte middelen, als je het vergelijkt met de City’s en PSG’s van deze wereld, verbaast het zowel in Italië als in Europa vriend en vijand. Zo won de ex-ploeg van Dries Mertens zijn poule met ook nog Liverpool en Ajax en maakte het zelfs van beide tegenstanders brandhout. De opvallendste uitslagen waren de 4-1 in eigen huis tegen Liverpool en de 1-6 in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. Het doelpuntensaldo was al even indrukwekkend met 20 doelpunten voor en 6 tegen.

In de Serie A leiden de Partenopei dan weer autoritair met een ongeslagen rapport na dertien wedstrijden en 32 gemaakte doelpunten. Wie heeft het er nog over de vertrokken Dries Mertens of Lorenzo Insigne? Alles draait in het Maradonastadion momenteel rond de nieuwe Georgische ster Chvitsja Kvaratschelia en oude bekende Victor Osimhen die opnieuw naar zijn allerbeste vorm is gegroeid. Een team dat Club niet graag zal willen loten.