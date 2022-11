Xabi Alonso bij Bayer Leverkusen: genie en visionair

Xabi Alonso, als voetballer een strateeg, moet Bayer Leverkusen nu als trainer in een nieuwe vorm gieten. De wedstrijd van dinsdag tegen Club Brugge maakt deel uit van een ontwikkelingsproces.

Xabi Alonso speelde voor Liverpool, Real Madrid en Bayern München, won twee keer de Champions League en werd in 2010 met Spanje wereldkampioen. Als centrale middenvelder was Alonso een veldheer, een spelverdeler die zeer snel oplossingen zag, een bouwer en breker. Pep Guardiola noemde hem uit de periode bij Bayern ‘een genie en visionair’. De huidige trainer van Manchester City zei zeker te weten dat er in Alonso een goeie trainer schuilt.

Maar Xabi Alonso heeft nooit willen lopen voor hij kon gaan. Hij werkte als trainer eerst bij de jeugd van Real Madrid en nam vervolgens het tweede elftal van Real Sociedad onder zijn hoede. Hij leidde die ploeg in 2021 naar tweede klasse en werd bij zijn afscheid geprezen omwille van het ‘briljante werk’ dat hij had verricht. Alonso functioneerde daar met de aura en de natuurlijk autoriteit die hem als speler kenmerkte. Overal waar hij voetbalde, werd hij geloofd voor zijn menselijke kwaliteiten en de professionele ingesteldheid waarmee hij telkens weer uitgroeide tot de vertrouwenspersoon van de trainer.

Volgende stap

Nu is voor de 40-jarige Spanjaard het moment gekomen om een volgende stap in zijn carrière te zetten. Alonso tekende begin oktober een contract bij Bayer Leverkusen, dat na een slechte seizoenstart zijn trainer Gerardo Seoane had ontslagen. Bij zijn presentatie liet hij horen dat hij zijn ideeën over voetbal zo snel mogelijk in de ploeg wil verankeren. Alonso sprak over dominant voetbal en zei zijn spelers dat iemand die geen risico’s neemt in het leven, niets kan bereiken. Maar eerst wil hij de defensie stabiliseren. Vooral de slordigheden achteraan zorgden voor een slechte start.

© GETTY

Het zal er voor Xabi Alonso, die behoorlijk Duits spreekt, op aankomen zo snel mogelijk in de hoofden van de spelers door te dringen. Dat wil tot dusver nog niet te best lukken. Hoewel hij debuteerde met een 4-0-zege tegen Schalke 04, pakte de nieuwe coach in de drie daaropvolgende wedstrijden maar één punt. Vier op negen, het is niet echt een verpletterende balans. Bayer staat intussen op de zestiende plaats en is uitgeschakeld voor de Champions League. Toch wordt de match tegen Club Brugge serieus aangepakt omdat, afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd Porto-Atlético Madrid, er nog altijd een kans is op de derde plaats en de Europa League. Alonso, niet echt een fan van pressing, verwacht van zijn team vooral meer intensiteit.

Xabi Alonso kan in Leverkusen meer winnen dan verliezen. En de druk rond deze club is niet extreem groot. Dat past bij Alonso, die er ook als speler niet van hield om in de picture te staan en altijd collectief dacht. Maar de buitenwereld verwacht wel iets van hem. Karl-Heinz Rummenigge, bestuurder van Bayern München, noemt Alonso zelfs een toekomstige trainer voor zijn club. Of dat moment er ooit komt, zal ook afhankelijk zijn van wat de Spanjaard in Leverkusen neerzet.

Door Stephan Von Nocks