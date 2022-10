Club Brugge en Union deze week zeker van Europese overwintering?

Landskampioen Club Brugge en vicekampioen Union Sint-Gillis kunnen zich deze week reeds verzekeren van Europese overwintering, op de vierde speeldag van respectievelijk de Champions en de Europa League.

Met een nu al even verrassende als historische negen op negen is Club Brugge goed op weg richting de achtste finales van de Champions League. Mits een zege woensdag in het Metropolitanostadion van Atlético Madrid heeft de Belgische landskampioen daar mathematische zekerheid over. Nooit eerder kon een team dat de groepsfase met negen op negen was begonnen, zich niet bij de laatste zestien scharen op het kampioenenbal. Op papier heeft Blauw-zwart nog twee punten nodig, in de realiteit zal één puntje waarschijnlijk ook volstaan.

Het is een regelrechte stunt dat de West-Vlamingen op het kampioenenbal halverwege de groepsfase nog met het maximum van de punten staan. Dit seizoen slaagden daar slechts vijf teams in, met naast Club ook nog bekerhouder Real Madrid, Manchester City, Bayern München en Napoli. Club Brugge werd zo de eerste Belgische ploeg ooit die zijn eerste drie groepswedstrijden in de Champions League wist te winnen. Met Anderlecht (2000-2001) en AA Gent (2015-2016) stonden er voordien nog maar twee Belgische teams in de tweede ronde van het kampioenenbal. Bovendien kreeg Club-doelman Simon Mignolet nog geen enkele tegentreffer te slikken.

Union bijna zeker van minstens derde plek

In de Europa League heeft het verrassende Union eveneens negen op negen achter zijn naam staan, waardoor het donderdag de poorten richting de achtste finales reeds kan open beuken. Als leider in groep D ontvangen de Brusselaars in Heverlee met het Portugese Sporting Braga (6 punten) de eerste achtervolger in de groep. Mits een zege is Union zeker van een stek in de top twee van de groep, waarin de groepswinnaar rechtstreeks doorstoot en voor de nummer twee een barrage met een nummer drie uit de Champions League wacht. Een gelijkspel levert zekerheid op over minstens de derde plaats, waarvoor een overwintering in de barrages van de Conference League is weggelegd.

Anderlecht en Gent moeten doorduwen

In die Conference League moeten Anderlecht en AA Gent nog wat punten sprokkelen, vooraleer er over Europese overwintering gepraat kan worden. In groep B staat Anderlecht voor de lastige verplaatsing naar de feilloze groepsleider West Ham, dat zich van de achtste finales kan verzekeren. De Londenaars kwamen vorige week met 0-1 winnen in Brussel. Met vier punten staat Anderlecht wel nog steeds op de tweede plaats in de groep, die een stek in de barrages oplevert. Enkel de groepswinnaar mag rechtstreeks naar de laatste zestien.

Eenzelfde scenario voor KAA Gent in groep F, dat in Zweden de kans krijgt om de 0-1 nederlaag van vorige week tegen Djurgardens recht te zetten. Met vier punten staan de Gentenaars op een met Molde gedeelde tweede plaats.

Ook voor de Belgische coëfficiënt mogen er nog wat punten bijkomen. Met 6.000 punten halverwege de groepsfase lijken we echter op een meer dan geslaagd seizoen af te stevenen. Met een totaal van 34.000 punten is België in de landenranking reeds naar de negende plaats geklommen, waardoor in het seizoen 2024/25 de Belgische landskampioen meer dan waarschijnlijk opnieuw rechtstreeks geplaatst is voor de Champions League. Volgend seizoen is dat niet het geval.

