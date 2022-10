Coëfficiëntenbalans: België is the best of the rest

Na vijf speeldagen zijn al twee van de vier Belgische teams zeker van Europese overwintering. Hoe vertaalt de afgelopen Europese week zich in de coëfficiëntenstand?

Laten we dit overzicht beginnen met het beste nieuws. Union kan helemaal relaxed naar de laatste groepswedstrijd in de Europa League toeleven. De Brusselaars wonnen donderdag als enige Belgische club hun Europese wedstrijd (0-2 tegen Malmö) en zijn daardoor zeker van de groepswinst én deelname aan de 1/8 finales in de Europa League. Meer nog, daardoor moeten ze geen tussenronde spelen, die weggelegd is voor de runner-ups en de nummers drie uit de Champions League.

Door het succes van Union staat de teller ondertussen al op twee van de vier Belgische ploegen die Europees overwinteren, nadat eerder ook al Club zeker was van de volgende ronde in de Champions League. Wat een weelde voor het Belgisch voetbal. Nu nog, paradoxaal genoeg, Anderlecht en KAA Gent in de Conference League. Beide teams moeten na hun gelijkspel tegen respectievelijk FCSB en Shamrock Rovers op de laatste speeldag winnen om tweede in de groep te worden. Niet eenvoudig, maar zeker ook niet onmogelijk.

Loophole voor Anderlecht en Gent

Beetje bij beetje stromen de bonuspunten binnen voor België. Zo verdiende Club Brugge al vijf extra punten toen het zich verzekerde van de volgende ronde in de CL en ook Union mocht deze week wat bijrekenen bij hun coëfficiënt. Zo kregen Karel Geraerts en co vier punten voor de groepswinst, het equivalent van twee zeges. De runner-up in de Europa League mag rekenen op twee bonuspunten.

Komen er ook nog voor KAA Gent en Anderlecht? In de Conference League zijn die er natuurlijk ook te verdienen, al zijn het er wel minder dan die van de hogere Europese competities. De groepswinnaar verdient 2 extra punten, de tweede 1. Maar hier zit een loophole in het systeem. Zo kan de nummer twee namelijk uiteindelijk meer punten verdienen dan de eerste in de groep, die geen tussenronde moet spelen tegen een derde uit de Europa League. In die tussenronde vallen er namelijk ook punten te verdienen bij winst en als het doorstoot naar de 1/8 finales van de Conference League.

Reken eventjes mee: Anderlecht wordt tweede in zijn groep en verdient zo 1 bonuspunt. Als het in de volgende (tussen)ronde beide wedstrijden tegen een nummer drie uit de Europa League wint, verdient het nog eens 0.800 punten voor twee zeges. En bovendien krijgt het dan ook opnieuw 1 extra punt voor het behalen van de 1/8 finales. Eindbalans: 2.800 punten in plaats van 2.000 voor de groepswinnaar. Anderlecht en KAA Gent kunnen België dus beter helpen door tweede dan eerste te worden, al is die leidersplaats al lang gaan vliegen in beide groepen.

© Belga Image

Enkel top 4 doet beter

Laten we nog niet op de zaken vooruitlopen en eens kijken hoe België ervoor staat na deze week op de coëfficiëntenranking. Door de zege (0.400 punten) en de bonuspunten (0.800) van Union en de twee gelijkspelen van Anderlecht en Gent (in totaal goed voor 0.400 punten) mag ons land 1.600 punten bijtellen in de ranglijst. Daarmee gaan we over Schotland naar de achtste plaats, al geeft die ons geen andere voordelen. Met een voorsprong van bijna 6.000 punten op nummer 11 Servië is de tiende plaats nu echt wel binnen, waardoor de landskampioen in het seizoen 2024/25 opnieuw rechtstreeks geplaatst is voor de groepsfase van de Champions League.

In totaal pakte België nu trouwens al 9.200 punten. Slechts drie keer scoorden we meer sinds 2010. Dat was in het seizoen 2011/12 (10.100), 2014/15 (9.600) en 2016/17 (12.500). Als we kijken naar de landen die dit seizoen al de meeste coëfficiëntpunten behaalden, staat België zelfs op een vijfde plaats. Enkel Italië (10.071), Duitsland (10.500), Spanje (11.142) en Engeland (13.428) doen beter. We mogen ons dus ‘the best of the rest’ noemen. De vraag dringt zich dan op: wat als Anderlecht en KAA Gent ook op niveau waren in het kleinste broertje van de Europese competities?