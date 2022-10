Coëfficiëntenbalans: het grote doel is zo goed als bereikt, wat nu?

Met twee gelijkspelen en vooral de bonus van Club Brugge mocht België alweer op heel wat coëfficiëntpunten rekenen. Hoe vertaalt zich dat in de stand?

Het voelt haast onwennig aan, maar voor het eerst in deze poulefase van de Europese bekers sloten de Belgische clubs de week af zonder zege. Club Brugge wist knap een punt te pakken tegen Atlético, waardoor het nu al zeker is van de eerste twee plaatsen in zijn Champions Leaguegroep, Union zette een 1-3-achterstand tegen Braga nog om in een 3-3-eindstand en Anderlecht en KAA Gent verloren voor de tweede week op rij in de Conference League, tegen respectievelijk West Ham United en Djurgardens.

Vorig seizoen schreven we hier nog dat die Conference League ons net de komende jaren alleen maar punten zou opleveren. Zonder het kleine broertje van de Europese competities, was onze rol in Europa zo goed als uitgespeeld, klonk het. Daar is nu vreemd genoeg niets van waar. De meeste punten werden gesprokkeld in de twee moeilijkste competities terwijl Gent en Anderlecht alle moeite van de wereld kennen om door te stoten in hun groep met, in alle eerlijkheid, erg bescheiden teams.

Van de zes wedstrijden die KAA Gent dit seizoen al speelde, wist het er nog maar eentje te winnen, tegen het zwakke broertje in de groep: Shamrock Rovers. Daarnaast werd tweemaal schaamteloos verloren van Djurgardens en in de Europa Leaguevoorrondes ook van Omonia Nicosia. Het zorgt ervoor dat KAA Gent dit seizoen nog steeds het minst van alle teams heeft bijgedragen aan de Belgische coëfficiënt. Zelfs het al lang uitgeschakelde Antwerp staat nog boven de Buffalo’s.

Club Brugge, daarentegen, vliegt ongezien door de Champions Leaguegroepsfase en heeft nu al 16 coëfficiëntpunten verzameld. Dat komt mede dankzij de bonuspunten die het kreeg na het gelijkspel tegen Atlético. Blauw-zwart verzekerde zich namelijk van overwintering in de CL en kreeg daarvoor vijf extra punten, het equivalent van 2,5 zeges. Kan blauw-zwart daarmee ook zijn eigen record verbeteren? In het seizoen 2014/15, toen het de kwartfinale van de Europa League bereikte, kwam de club uit op 23 punten. Het zal een hele opdracht worden, dat staat alleszins al vast.

Lees onderaan dit artikel hoe de berekening van de coëfficiënt juist werkt.

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 16 3.200 – 4 punten voor deelname groep CL – 6 punten voor 3x zege in groep CL 1 punt voor 1x draw groep CL5 punten voor deelname 1/8 finales CL Union 8 1.600 – 1 punt voor zege voorronde CL – 6 punten voor 3x zege groep EL 1 punt voor 1x draw groep EL Anderlecht 6 1.200 – 3 punten voor 3x zege in voorrondes ECL – 2 punten voor zege groep ECL – 1 punt voor draw groep ECL Antwerp 4 0.800 – 1 punt voor 2x draw in voorrondes ECL – 3 punten voor 3x zege in voorrondes ECL KAA Gent 3 0.600 – 2 punten voor zege groep ECL – 1 punt voor draw groep ECL Totaal 37 7.400

Op naar plaats acht?

Voor de coëfficiënt van België zijn die bonuspunten van levensbelang. In totaal verzamelden onze clubs 7.400 punten, waarmee ze nu al beter doen de vorige twee seizoenen. Enkel Italië, Duitsland, Spanje en Engeland gaan ons voor. Dankzij die extra punten van Club kunnen we nu trouwens ook al bijna stellen dat de felbegeerde plek in de top tien binnen is, waardoor de Belgische landskampioen in het seizoen 2024/25 opnieuw zeker is van een plekje in de groepsfase van het kampioenenbal. De voorsprong op het nummer tien, Oostenrijk, is namelijk al aanzienlijk met 2.400 punten. Met het nummer 11, Servië, is de kloof nog veel groter met bijna 5.000 punten.

Als Union erin slaagt om plaats één of twee van zijn poule in de Europa League te bemachtigen, dan mogen we trouwens nog eens vijf punten, oftewel 1.000 coëfficiëntpunten, bijrekenen bij de Belgische coëfficiënt, waardoor de kloof haast onoverbrugbaar wordt voor onze dichtste belagers.

In de laatste twee groepswedstrijden is het wel uitkijken naar de Oostenrijkse clubs. RB Salzburg staat namelijk tweede in zijn CL-groep en Sturm Graz zit in een merkwaardige groep in de Europa League, alle ploegen staan er namelijk op 5 punten. Daar kan nog letterlijk alles gebeuren. Enkel voor Austria Wien lijkt het verhaal in de Conference League al afgelopen met nog maar 1 puntje na vier speeldagen.

Door de 1.400 behaalde punten deze week, komen we trouwens steeds dichter bij Schotland, het nummer 8. Wat aan het begin van het seizoen nog een verschil was van 4.900 punten, bedraagt nu nog maar 0.400. En Schotland lijkt na Nieuwjaar geen enkel team meer over te houden. Rangers en Celtic lijken nu al uitgeschakeld in de Champions League, terwijl Hearts derde staat in zijn Conference Leaguegroep, op vier punten van de tweede in de stand. Laat die achtste plaats u vooral niet wakker houden, die biedt namelijk niets meer dan de negende.

Land Coëfficiënt Coëfficiënt dit seizoen Teams 8. Schotland 35.800 2.900 3/5 9. BELGIË 35.400 7.400 4/5 10. Oostenrijk 33.000 3.900 3/5 11. Servië 30.875 3.875 2/4

Vooruitkijken

Met het grote doel dat nu al bereikt is, is het de vraag waar onze onze clubs zich dan op moeten richten voor de rest van het seizoen. In de eerste plaats op het consolideren van die negende of achtste plek. Als we hoger gaan kijken, zien we dat Portugal en Nederland namelijk al op 15.000 of meer punten staan. Dat overbruggen is nog niet voor de komende seizoenen.

Het grootste doel blijft dan gewoon om in die top tien te blijven, want voorlopig heeft België daar allerminst een grote marge opgebouwd. Als we de stand van volgend seizoen simuleren, staat ons land opnieuw op een negende plaats, maar dan wel met slechts 0.800 punten voorsprong op Oostenrijk en opnieuw op 1.400 punten achterstand op de Schotten.

Hoe komt het dat het volgend jaar weer zo dicht bij elkaar ligt voor die tiende plek? Omdat België de 7.800 punten van het seizoen 2018/19 verliest. Onze concurrenten Schotland en Oostenrijk deden minder goed en verliezen dus minder punten, respectievelijk 6.750 en 6.200, waardoor ons land nog wat punten heeft goed te maken.

Maar geen paniek, als we naar de 11e plek kijken, lijkt het volgend jaar niet al te lastig te worden. De kloof met Servië bedraag namelijk al bijna 3.000 punten. Al weet je maar nooit, zeker als onze Belgische clubs geen goed seizoen draaien.

Virtuele stand volgend seizoen

Land Coëfficiënt 8. Schotland 29.050 9. BELGIË 27.600 10. Oostenrijk 26.800 11. Servië 24.875