Met vier clubs zijn we nog in Europa na Nieuwjaar. Een ongeziene prestatie de laatste 30 jaar, maar hoe vertaalt zich dat in de Belgische coëfficiënt?

33 jaar, zo lang was het geleden dat er nog eens vier Belgische clubs konden overwinteren in Europa. Het is maar om aan te geven dat de prestaties van Club, Union, Anderlecht en Gent niet onderschat mogen worden. Laat ons het aan de andere kant ook niet overschatten, want het scheelde geen haar of paars-wit en de Buffalo’s waren er na Nieuwjaar niet meer bij. Dat zou toch een enorme blamage zijn geweest, gezien het niveau in de Conference Leaguegroep van beide ploegen.

Maar goed, nadat Club en Union al vriend en vijand verrasten door in de Champions League en de Europa League door te stoten, deden Anderlecht en Gent dat dus ook in de kleinste Europese competitie.

Vreemd genoeg zijn het niet voornamelijk die laatste twee die dit najaar bijdroegen aan de Belgische coëfficiënt. Club en Union leiden met enige voorsprong de dans van de Belgische clubs. Hun totaal van dit jaar is al bijna evenveel als de gemiddelde coëfficiënt van ons land de laatste vijf jaar. Al staat Anderlecht ook niet op enorme afstand, nadat het in Silkeborg won en zo ook nog een puntje pakte voor het behalen van de barrages in de Conference League, net als KAA Gent dat deed tegen Molde. In de Ghelamco Arena zullen ze misschien al gewoon blij zijn dat ze voor de eerste keer dit seizoen van de laatste plaats in de Belgische stand af zijn.

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 17 3.400 – 4 punten voor deelname groep CL

– 6 punten voor 3x zege in groep CL

– 2 punten voor 2x draw groep CL

– 5 punten voor 1/8 finale CL Union 15 3.000 – 1 punt voor zege voorronde CL

– 8 punten voor 4x zege groep EL

– 1 punt voor 1 draw groep EL

– 4 punten voor groepswinst EL

– 1 punt voor 1/8 finale EL Anderlecht 10 2.000 – 3 punten voor 3x zege in voorrondes ECL

– 4 punten voor 2x zege groep ECL

– 2 punt voor 2x draw groep ECL

– 1 punt voor tweede plaats groep ECL KAA Gent 7 1.400 – 4 punten voor 2x zege groep ECL

– 2 punt voor 2x draw groep ECL

– 1 punt voor tweede plaats groep ECL Antwerp 4 0.600 – 1 punt voor 2x draw in voorrondes ECL

– 3 punten voor 3x zege in voorrondes ECL Totaal 53 10.600

Met de twee zeges van Anderlecht en Gent (samen goed voor 0.800 punten), de draw van Club Brugge tegen Bayer Leverkusen (0.200) en de bonuspunten voor paars-wit en de Buffalo’s (samen 0.400 punten) verzamelde België deze week toch weer 1.400 coëfficiëntpunten. Het is het aantal dat ook werd bereikt op speeldagen 1, 2 en 4. De vijfde speeldag was het hoogtepunt met 1.600 punten, de derde was dan weer de minste met 0.800.

Over het hele seizoen (met ook de voorrondes meegerekend) komen we zo aan 10.600 punten. In Europa doen enkel de vijf grote competities en het verrassende Turkije beter. Meer nog, het doel voor ons land aan het begin van het seizoen werd zo simpel gehaald: eindigen in de top tien zodat de Belgische landskampioen over twee seizoenen opnieuw rechtstreeks geplaatst is voor de groepsfase van de Champions League.

Door die uitzonderlijke prestaties stegen we dit seizoen namelijk twee plaatsen: van de tiende naar de achtste, voorbij Oostenrijk en Schotland. Beide landen staan er trouwens niet zo goed voor na Nieuwjaar en dat is nog licht uitgedrukt. Oostenrijk ziet enkel RB Salzburg overwinteren in de Europa League en Schotland moet de rest van het Europese seizoen vanuit de zetel volgen. Goed nieuws voor België, want nu kan er echt niets meer mislopen voor die tiende plek, zeker niet met een voorsprong van bijna 7.000 punten op de elfde in de stand, Servië. De coëfficiëntenpolonaise mag worden ingezet.

Stand dit jaar

Land Coëfficiënt Coëfficiënt dit seizoen Teams 7. Portugal 53.716 10.000 4/6 8. BELGIË 38.600 10.600 4/5 9. Schotland 36.400 3.500 0/5 10. Oostenrijk 33.600 4.500 1/4

Moeten we dan stilaan naar boven beginnen kijken in de stand? Dat kan zeker, maar blij gaan we er niet van worden. Zo bedraagt de kloof met het nummer zeven Portugal al 15.116 punten. Dat is immens en zeker niet meer in te halen dit seizoen. Wat onze clubs wel kunnen doen is punten blijven verzamelen zodat we dichter bij die top zeven komen en dat de strijd om de tiende plaats een aantal jaren niet gestreden hoeft te worden.

Als onze clubs nu geen punten meer halen, dan zijn we volgend seizoen nog niet verlost van die race. In de virtuele stand staat België namelijk nog steeds op een achtste plaats maar met iets minder dan 5.000 punten voorsprong op het nummer 11 Servië. Geen ramp, die kloof is nog groot genoeg, maar het kan wel erg snel keren allemaal. Aan de andere kant is de kloof met Portugal wel wat verkleind tot 12.016 punten. Nog steeds enorm.

Virtuele stand volgend seizoen

Land Coëfficiënt 7. Portugal 42.816 8. BELGIË 30.800 9. Schotland 29.650 10. Oostenrijk 27.400 11. Servië 25.875

Kunnen onze clubs nog meer punten pakken en zelfs een nieuw record in deze eeuw vestigen. Op dit moment werd dat bereikt in het seizoen 2016/17 toen onze Belgische clubs 12.500 punten verzamelden. Geen overkomelijke opdracht om dat dit jaar te breken. Voor Club wordt het echter enorm moeilijk om nog meer punten te pakken met mogelijke tegenstanders als Chelsea, Real Madrid, Bayern en Manchester City. Maar niets is onmogelijk, dat bewees blauw-zwart dit seizoen al vaker.

Wie Union zal tegenkomen, is nog koffiedik kijken maar voor KAA Gent en Anderlecht lijken er geen al te lastige kandidaten te zitten in de play-offronde voor de 1/8 finale in de Conference League. Lazio en Braga zijn op het eerste gezicht de moeilijkste kandidaten, maar tegen pakweg AEK Larnaca, Qarabag of Sheriff Tiraspol zijn ze zeker niet kansloos. Laat dat record maar komen!