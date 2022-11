KAA Gent overwintert dankzij eenvoudige en ruime 4-0-zege tegen Molde

AA Gent heeft donderdagavond, in een matig gevulde Ghelamco Arena, met 4-0 gewonnen van het Noorse Molde op de zesde speeldag van de groepsfase van de Conference League. De doelpunten kwamen van Hjulsager (52.), Godeau (62.), Kums (80.) en Cuypers (89.), via strafschop. Gent kwalificeert zich met de riante zege voor de volgende ronde.

In de druilerige regen maakten beide teams er een heel lange studieronde van. De thuisploeg drukte wel, maar slaagde er niet in om doelrijpe kansen af te dwingen. Bovendien hielp Gent de Noren meermaals, na individuele fouten, om de paraatheid van doelman Nardi te testen. De eerste echt grote kans kwam er na 34 minuten spelen wanneer Hong de vrijstaande Depoitre vond die op zijn beurt Hjulsager bediende. Die geraakte echter niet voorbij doelman Karlström. Bij de daaropvolgende hoekschop zwiepte Kums de bal tot bij Ngadeu maar die kopte net naast. Voor het einde van de eerste helft kopte de voor Samoise ingevallen Nurio een zwieper van Okumu onbegrijpelijk over.

Na rust ging het opeens vlot. In de 52e minuut infiltreerde Hong in het middenveld, vond Hjulsager die vanop links voorbij Karlström verlengde (1-0). Molde reageerde meteen via Lövik, maar zijn schot ging voorlangs. Gent verdubbelde zijn voorsprong wanneer in de 62e minuut Kums een vrije trap in de voeten van Godeau deed belanden. Die zette de 2-0 op het bord.

Vanhaezebrouck bracht daarop Cuypers, Owusu en Hauge in voor Hjulsager, Depoitre en Salah. Gent drukte Molde helemaal weg en tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zette Hong Kums op weg voor de 3-0. De Sart mocht de laatste zeven minuten volmaken voor Odjidja. Cuypers klaarde de klus vanop de penaltystip na een fout van doelman Karlström op de doorgebroken Hauge.

Gent eindigt zo als tweede in groep F na Djurgardens. Maandag weten de Buffalo’s wie hun volgende opponent wordt in de barrages van de Conference League.