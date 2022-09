Anderlecht opent groepsfase met moeizame zege tegen Silkeborg

Anderlecht heeft donderdag zijn eerste wedstrijd in de poulefase van de Conference League gewonnen. Paars-wit versloeg het Deense Silkeborg na een lastige partij met 1-0. Fabio Silva knalde negen minuten voor tijd vanop de strafschopstip de eindstand op het bord. Later op de avond ontvangt West Ham United in het andere duel van groep B FCSB, het vroegere Steaua Boekarest.

De eerste helft van Anderlecht-Silkeborg werd een lange geeuw voor de supporters in het Lotto Park. Paars-wit kon niet overtuigen en de beste kansen waren nog voor de bezoekers. Pogingen van Brink en Tengstedt gingen voorlangs, Helenius trapte een gat in de lucht. In het slot van de eerste periode schoot Fabio Silva de enige Brusselse kans hoog over.

Na rust probeerde Anderlecht het laken meer naar zich toe te trekken. Ashimeru leverde na 50 minuten het eerste schot tussen de palen af, Silva trapte even later naast. De bij de pauze ingevallen Verschaeren leek de Brusselaars op het uur na een fraaie actie op voorsprong te brengen, maar hij werd afgevlagd voor buitenspel.

Anderlecht had een gelukje nodig en dat kwam er negen minuten voor tijd. Scheidsrechter Vad wees naar de stip na handspel van Felix in de zestien. Fabio Silva zette zich achter de bal en ramde de 1-0 tegen de touwen. Silkeborg had geen antwoord meer, en in de slotfase misten Amuzu en Duranville nog mogelijkheden op een tweede treffer. Het bleef 1-0.

Volgende week donderdag trekt Anderlecht met drie punten in de achterzak naar Boekarest voor een confrontatie met FCSB.