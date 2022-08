Anderlecht tegen West Ham, gunstige loting voor KAA Gent

Bekerwinnaar KAA Gent neemt het in de groepsfase van de Conference League in groep F op tegen het Noorse Molde, het Ierse Shamrock Rovers en het Zweedse Djurgarden, zo wees de loting vrijdagnamiddag in het Turkse Istanboel uit. Voor RSC Anderlecht kwam er een zwaardere, maar ook wel aantrekkelijke loting uit de bus met de Engelse subtopper West Ham, het Roemeense FCSB en het Deense Silkeborg.

De groepsfase wordt in versneld tempo afgewerkt tussen 8 september en 3 november. Enkele weken later gaat in Qatar immers het WK voetbal van start. Enkel de groepswinnaars stoten rechtstreeks door naar de achtste finales, de nummers twee komen in een tussenronde uit tegen de nummers drie uit de Europa League, waarin met vicekampioen Union Sint-Gillis één Belgisch team actief is. De nummers drie en vier uit de groepsfase worden uitgeschakeld. De finale van de tweede editie van de Conference League wordt op 7 juni in de Tsjechische hoofdstad Praag gespeeld. De eerste editie werd vorig seizoen gewonnen door het AS Roma van coach José Mourinho.