Anderlecht treft Loedogorets, KAA Gent neemt het op tegen Qarabag

In de play-offronde van de Conference League werden Anderlecht en KAA Gent gekoppeld aan twee haalbare kaarten. Paars-wit kijkt het Bulgaarse Loedogorets in de ogen, KAA Gent komt uit tegen Qarabag uit Azerbeidzjan.

De heenwedstrijden worden gespeeld op 16 februari 2023, de terugwedstrijden een week later. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales. De Belgische ploegen beginnen op verplaatsing.

Anderlecht en AA Gent werden allebei tweede in hun poule van de Conference League, achter respectievelijk het Engelse West Ham United en het Zweedse Djurgardens. Met de Bulgaarse kampioen Ludogorets en de Azerbeidzjaanse kampioen Qarabag treffen ze een ploeg die als derde eindigde in de poulefase van de Europa League.

Loedogorets, met doelman Sergio Padt (ex-AA Gent), haalde 7 punten in een groep met Real Betis (16), AS Roma (10) en HJK Helsinki (1). Qarabag eindigde met 8 punten in een poule achter Freiburg (14) en Nantes (9) maar voor Olympiacos (2).

