Een mix van Barcelona en Union: wat u moet weten over Silkeborg

Donderdagavond speelt Anderlecht zijn eerste Europese groepswedstrijd sinds 2018. Paars-wit begint de campagne in eigen huis tegen Silkeborg. Magnus Carstensen, de speler van Jong Genk die overkwam van de Deense club, is onze insider van dienst.

De ontlading was enorm toen Anderlecht na penalty’s tegen de Zwitsers van Young Boys een ticket bemachtigde voor de groepsfase van de Conference League. Daarin komt het uit tegen het Roemeense FCSB, het Engelse West Ham en het Deense Silkeborg. Donderdagavond mag paars-wit zijn eerste Europese groepsfase openen tegen de Denen die bij ons toch vooral onbekend zijn. Daarom legden we ons oor te luister bij Magnus Carstensen, de nieuwe Genkspeler die deze zomer overkwam van Silkeborg.

‘Het is geen al te grote club in Denemarken, eerder een kleine zefs’, vertelt hij. ‘In de jaren 1990 was het wel nog groot met onder meer de enige titel in 1994 en ook nog de bekerwinst in 2001, maar sindsdien is het vooral een liftploeg in de Deense voetbalwereld. Vijf keer in de laatste vijftien jaar degradeerde het naar de tweede klasse. Twee jaar geleden was dat voor de laatste keer het geval. Al promoveerde het wel onmiddellijk terug naar de Superliga, waar het vorig seizoen als promovendus voor de stunt van het jaar zorgde door derde te eindigen in de play-offs en zo een ticket te bemachtigen voor de voorrondes van de Europa League.’

‘Een enorm succes voor de club en de stad’, gaat Carstensen verder. ‘Een beetje te vergelijken met het seizoen van Union vorig jaar, al was dat misschien nog wel gekker dan Silkeborg.’ In die voorrondes werd het uitgeschakeld in de play-offs door het Finse HJK Helsinki waardoor het nog in de groepsfase van de Conference League belandde.

Silkelona

Wat mag Anderlecht verwachten van de Denen? ‘Het is een team dat verzorgd voetbal speelt en altijd de bal wil hebben. In Denemarken wordt hun spel vaak vergeleken met het tikitaka van Barcelona. Hun bijnaam is dan ook ‘Silkelona’. Grappig wel.’

Architect van deze ploeg is de ervaren trainer Kent Nielsen. Hij staat sinds 2019 aan het roer van de club en maakte dus al het diepte- en hoogtepunt van de club mee. ‘Nielsen is erg bekend in Denemarken en gaat al erg lang mee in de eerste klasse. Hij heeft zelfs de meeste wedstrijden op het hoogste niveau op zijn naam staan, al coachte hij wel bijna voornamelijk de mindere clubs in Denemarken. Bij de topclubs slaagde hij nooit, maar nu beleeft hij nieuwe hoogdagen bij Silkeborg.’

Anderlecht moet vooral oppassen voor deze Nicklas Helenius Jensen. © GETTY

Anderlecht moet donderdagavond vooral op zijn hoede zijn voor de spits van Silkeborg, Nicklas Helenius Jensen. De 31-jarige Deen werd vorig seizoen topschutter van de competitie met 17 goals. ‘Hij is aartsgevaarlijk in de zestienmeter’, waarschuwt Carstensen. ‘Helenius staat altijd op de goede plaats en laat zelden een kans liggen. Maar verder heb je ook nog Lukas Engel, de 23-jarige linksachter. Die gaat nog een grote toekomst tegemoet.’

Niet veel aandacht

Carstensen vergeleek de ploeg al eerder met Union, maar ziet ook op clubniveau een grote gelijkenis tussen beide ploegen. ‘Silkeborg rekent erg op de eigen jeugd, maar gaat net zoals Union shoppen bij de topclubs om daar de mindere goden weg te halen. Vaak de spelers die ze al hadden opgegeven en die het niet meer gingen maken. Maar bij Silkeborg leven die volledig op, met resultaat, want de club doet het ook dit seizoen goed met een vierde plek na acht speeldagen.’

In België is de wedstrijd voor Anderlecht een must-win als het echt wil meedoen voor een plaats in de volgende ronde. Maar hoe kijken ze in Denemarken naar de wedstrijd? ‘Silkeborg krijgt veel minder aandacht dan Kopenhagen dat in de Champions League speelt. Zelfs de voorrondewedstrijd van Vyborg tegen West Ham, dat volledig uitverkocht was, stond meer in de kranten dan deze. Maar er is zeker aandacht, want Denen zijn gek op Europees voetbal. Wat er verwacht wordt van de wedstrijd? Het Belgisch voetbal staat hoog aangeschreven in Denemarken en zeker Anderlecht is een bekende naam. Silkeborg heeft zeker kans om te winnen, maar het zal zeer moeilijk worden’, besluit de speler van Jong Genk.