KAA Gent moet na 4-2-nederlaag tegen Djurgardens nog knokken voor Europese overwintering

Djurgardens IF heeft AA Gent donderdagavond op de vierde speeldag van groep F in de Conference League het schaamrood op de wangen bezorgd. Na de zege in de Ghelamco Arena vorige week namen de Zweden de Gentenaren in eigen huis met 4-2 te grazen. AA Gent zal moeten knokken voor Europese overwintering. De Buffalo’s blijven achter met vier punten, zes stuks minder dan leider Djurgardens.

Hein Vanhaezebrouck en KAA Gent tankten afgelopen weekend vertrouwen op het veld van Eupen en hoopten revanche te kunnen nemen voor de uitschuiver in de heenwedstrijd. De Buffalo’s begonnen fris aan de wedstrijd en voetbalden in het openingskwartier op de helft van de Zweedse thuisploeg, maar keken na iets meer dan twintig minuten spelen toch tegen een achterstand aan. Na een knappe tegenaanval opende Kalle Homberg (21.) de score met een prima schot.

Gent liet de moed niet zakken en ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar Hugo Cuypers en Andrew Hjulsager mikten hun pogingen in het zijnet en op de deklat. Vlak voor de rust strafte Djurgardens de Gentse missers genadeloos af. Ex-Gentenaar Gustav Wikheim (42.) trapte de 2-0 tegen de touwen na een geweldige actie in het strafschopgebied van Joel Asoro, die Jordan Torunarigha knap in de luren legde. In de laatste seconden van de eerste helft kopte Banda (45.+5) het Gentse vertrouwen helemaal aan diggelen.

In de tweede periode ging het meteen van kwaad naar erger voor Gent. Vrijwel meteen na het fluitsignaal zette Wikheim de Buffalo’s op een viervoudige achterstand met zijn tweede van de avond. Hein Vanhaezebrouck probeerde zijn team nieuw leven in te blazen met een drievoudige wissel iets voor het uur, maar ook met de inbreng van nieuw bloed wist Gent zich niet meer op gelijke hoogte te hijsen. Laurent Depoitre (61.) en Hugo Cuypers (73.) milderden de score, maar hun treffers bleken niet meer dan een doekje voor het bloeden.

KAA Gent staat met vier punten op de derde plaats in groep F, op gelijke hoogte met Molde. Djurgardens staat aan kop met tien punten. De Buffalo’s hebben nog twee wedstrijden om een verlengd verblijf in Europa veilig te stellen.