Late penalty kan Anderlecht niet redden bij West Ham: 2-1

RSC Anderlecht heeft op de vierde speeldag van groep B in de Conference League voor de tweede week op rij het onderspit moeten delven tegen West Ham.

Op bezoek in het Londen Stadium moesten de Brusselaars zich met 2-1 gewonnen geven. Anderlecht zakt naar de derde plaats in zijn groep, maar maakt nog steeds kans op een verlengd Europees verblijf.

Paars-wit begon in Londen met veel enthousiasme aan de wedstrijd tegen een op papier sterkere tegenstander. De Brusselaars namen het heft in eigen hand en lieten de bal vlot rondgaan in de openingsfase. Tot echt doelgevaar kwam het niet. Naarmate de klok verder tikte verloor Anderlecht zijn houvast en moest de club het spel van de thuisploeg steeds meer ondergaan.

Rond het kwartier maakte Saïd Benrahma (14.) het niveauverschil tussen beide ploegen voor een eerste keer duidelijk. Zijn vrijschop vanop de rand van de zestien verdween over de muur en belandde in de benedenhoek. Doelman Van Crombrugge kon de bal enkel uit het net rapen. West Ham nam zijn voet niet van het gaspedaal en breidde zijn voorsprong verder uit. Engels international Jarrod Bowen (30.) nam het doel van Van Crombrugge in het vizier met een strak schot, opnieuw moest de Brusselse doelman het leer uit het net vissen.

Doelpuntmaker Saïd Benrahma in duel met Michael Murillo van Anderlecht. © GettyImages

West Ham had genoeg aan een dubbele voorsprong en hield Anderlecht eenvoudig in zijn greep in het verloop van de wedstrijd. Door nalatigheid van de Londense aanvallers liep de score niet verder op.

Penalty

Anderlecht liet weinig tot geen doelgevaar optekenen in de tweede periode, maar versierde in de slotfase toch een penalty. Sebastiano Esposito (89.) zette de elfmeter keurig om en liet de thuisploeg toch nog even zweten. Tot een gelijkmaker kwam Anderlecht niet meer.

Coach Felice Mazzu gunde tiener Mario Stroeykens een invalbeurt na zijn twee doelpunten tegen KV Mechelen afgelopen weekend. Ook de 17-jarige Lucas Stassin mocht van het Europese duel proeven. Met Jan Vertonghen, die op boegeroep van de West Ham-fans werd onthaald, en Wesley Hoedt bracht hij nog twee bijkomende verdedigers in het veld.

In de andere wedstrijd van groep B won Silkeborg met 0-5 van FCS Boekarest. In de stand wippen de Denen over Anderlecht naar de tweede plaats. Met 6 punten tellen ze twee stuks meer dan paars-wit. FCSB is laatste met een punt. Met nog twee wedstrijden te gaan in de groepsfase behoudt Anderlecht nog steeds uitzicht op een verlengd Europees verblijf. De eerste plaats ligt wel al buiten schot. De Brusselaars tellen een achterstand van acht punten op leider West Ham.