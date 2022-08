Met de billen bloot: Antwerp verslikt zich in Basaksehir en is Europees uitgeschakeld

Antwerp is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. In eigen huis ging het met 1-3 onderuit tegen het Turkse Basaksehir.

Het team van Mark van Bommel stak de neus aan het venster via Ekkelenkamp, maar de Nederlander was onzorgvuldig. Aan de overzijde was het wel meteen prijs. Okaka (ex-Anderlecht) zette voor op Özcan, die het leer voorbij Butez knalde: 0-1 voor Istanboel Basaksehir, dat zonder de niet-speelgerechtigde Nacer Chadli aantrad.

Nainggolan zweepte een kolkend Bosuilstadion op met een afstandsschot, waarmee Basaksehir-doelman Babacan de nodige moeite had. Met de rust in zicht voerde Antwerp de druk op. Frey besloot met een hieltje voorlangs. Met een verschroeiend schot van aan het halve maantje dwong de Zwitser Babacan tot een nieuwe save. Een botsende bal van Miyoshi ging net naast, Ekkelenkamp en Frey trapten het leer over. Ondanks die resem kansen moest de thuisploeg met een vervelende achterstand gaan rusten.

Ook vroeg in de tweede helft versmachtte The Great Old Basaksehir. Bij een terugspeelbal liet Babacan de bal te ver van de voet springen, waarna hij Ekkelenkamp aantikte. Ref Schüttengruber wees naar de strafschopstip. Frey trapte de elfmeter binnen.

Lang kon Antwerp niet genieten van de gelijkmaker. Twee minuten later wipte Chouiar, op dreef in de heenmatch, de bal tot bij Okaka. De bonkige spits kopte de 1-2 tegen de netten. Met dirigent Biglia voorop tikten de bezoekers de bal netjes rond. Butez bracht redding oog in oog met Szysz. Even later was de wedstrijd gespeeld. De ingevallen Aleksic kopte de 1-3 binnen op vrije trap. In de blessuretijd schilderde Valencia de bal nog net over de kruising, een trap van Vines ging naast.

Vrijdag gaat Basaksehir en niet Antwerp om 14u30 in uitgerekend het Turkse Istanboel de trommel in voor de loting van de groepsfase van de Conference League.