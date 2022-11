Miljoenen, punten en jongeren: waarom Anderlecht en KAA Gent moeten doorstoten in Europa

Terwijl Club Brugge en Union in de moeilijkste Europese competities al zeker zijn van overwintering, moeten KAA Gent en Anderlecht hun laatste wedstrijd in de Conference League absoluut winnen. Drie redenen waarom die zeges van cruciaal belang zijn.

1. Zeg nooit nee tegen extra miljoenen

Meer dan in de eigen competitie vallen er op het Europese toneel miljoenen te rapen. Club Brugge weet dat ondertussen als geen ander in de Champions League, tegenwoordig ook al het miljardenbal genoemd. Bijna 50 miljoen euro verdiende blauw-zwart in de groepsfase. Een immens bedrag voor een Belgische club.

Het verschil met de andere competities is groot. Zo verdiende Union, nochtans ongeslagen in de Europa League, nog maar 9,16 miljoen euro. De groepsfase van de Europa League bracht 3,63 miljoen euro binnen en de 13/15 heeft nog voor 2,73 miljoen euro gezorgd. De groepswinst is goed voor een bonus van 1,1 miljoen euro en door de directe plaatsing voor de achtste finales kwam er nog eens 1,2 miljoen euro bij op de Brusselse rekening.

Als we dan kijken naar de Conference League is die balans nog wat kleiner. Anderlecht verdiende zo al 6,54 miljoen euro, KAA Gent nog wat minder met 5,44 miljoen. Maar goed, ieder miljoen telt, zeker voor Anderlecht waar het financiële schoentje toch al een tijdje knelt. En ook KAA Gent kan iedere cent wel gebruiken. Bij een zege donderdagavond komt er trouwens 630.000 euro bij plus de bonus van 550.000 euro die de club dan nog krijgt voor de tweede plaats. Geen klein detail dus, zeker niet als je Club nog ietwat in het vizier wil houden.

Club Brugge verdiende in de groepsfase van de CL al bijna 50 miljoen euro, als Anderlecht en KAA Gent de kloof niet al te groot willen zien worden, moeten ze door in Europa. © Belga Image

2. De steeds terugkerende coëfficiënt

Voor het begin van het seizoen, was het doel voor de Belgische clubs duidelijk: in de top tien belanden van de coëfficiëntenranking, waardoor in het seizoen 2024/25 opnieuw de Belgische kampioen rechtstreeks geplaatst is voor de groepsfase van de Champions League. Club Brugge en Union zorgden er bijna op hun eentje voor dat België daar nu al zeker van is. En dat nog wel in de lastigste competities. Na de invoering van de Conference League werd er niet meer verwacht dat we bij die twee andere bekers nog verder zouden doorstoten.

KAA Gent en Anderlecht doen het daarin dus niet al te goed. De Buffalo’s pakten in totaal maar evenveel coëfficiëntpunten als Antwerp, maar The Great Old werd al in de laatste voorronde van de Conference League uitgeschakeld. Paars-wit doet het niet veel beter met een bijdrage van 1.400 punten aan het totaal van 9.200.

Die tiende plaats mag trouwens al behaald zijn, het is nu zaak om genoeg punten te verzamelen om die plaats ook de komende jaren vast te houden. Voor Union en Club wordt dat een lastige taak, maar voor Gent en Anderlecht zijn er in de Conference League heel wat meer mogelijkheden.

KAA Gent doet het nu goed op de clubranking, maar kan enkele plaatsen zakken als het niet doorgaat. © Belga Image

En vergeet ook niet de clubcoëfficiënt. Op basis van die stand worden de ploegen ingedeeld in de verschillende potten tijdens de voorrondes en de poulefase van de Europese bekers. Zo kregen Anderlecht en Antwerp dit seizoen een lastige tegenstander voorgeschoteld in de laatste voorronde van de Conference League omdat het geen reekshoofd was. Als paars-wit nu ook al uitgeschakeld wordt in de groepsfase zal het niet al te snel stijgen en blijven die voorrondes een lastige opdracht. Voor KAA Gent geldt dan weer dat het door een mindere campagne wat plaatsen kan zakken en de volgende keer misschien niet meer in pot 1 zal zitten bij de loting voor de groepsfase van de kleinste Europese beker.

De Buffalo’s zijn momenteel trouwens de tweede best gerangschikte Belgische ploeg op die ranking met een 55ste plaats. Club Brugge leidt de dans op plek 30, Antwerp is 89e, Anderlecht vinden we pas terug op de 146e plaats, achter Union (138). Paars-wit zakte dit seizoen al 25 plekken. In Neerpede mag de alarmbel afgaan.

3. Europa: het uithangbord voor de Belgische clubs

De Belgische clubs kunnen rechtstreeks een fortuin verdienen aan de Europese bekers, maar ook indirect profiteert het van de uitstekende resultaten op het hoogste niveau. De spelers bij Club Brugge zijn zo in één keer enkele miljoenen meer waard nu ze tweede werden in hun CL-groep en ook Union kan nu al enkele miljoentjes meer vragen voor zijn sterspeler.

In een doorverkoopcompetitie als de Belgische Jupiler Pro League is dat geen onbelangrijk detail. Alle clubs in 1A leven van de miljoenen die transfers opleveren. Anderlecht zet daarin al jaren de toon omdat het een hoog aangeschreven jeugdopleiding heeft en kon zo al onder meer Jérémy Doku en Albert Sambi Lokonga verkopen zonder dat ze schitterden in Europa. Maar het is een reputatie waar paars-wit niet eeuwig op kan blijven teren. Vallen de resultaten in Europa tegen, dan werpt dat ook een slecht licht op zijn youngsters.

Spelers als deze Fabio Silva zullen misschien minder snel komen als Anderlecht niet kan overwinteren in Europa. © GETTY

Hetzelfde geldt zeker ook voor KAA Gent, al komt daar ook nog een andere reden bij kijken. De Gentenaars halen meer dan Anderlecht talenten uit andere landen om ze dan met winst te verkopen. Daarbij speelde de reputatie van KAA Gent – een ploeg die steeds meedoet voor de prijzen in België en steeds overwintert in Europa – een belangrijke rol. Als het

Bovendien zou het prestige van beide clubs ook een stevige deuk krijgen als het niet weet te overwinteren in de Conference League, de competitie die schoorvoetend de ‘Mickey Mouse League’ wordt genoemd. Dat imago is voor KAA Gent van groter belang dan voor Anderlecht, aangezien het vooral talenten uit het buitenland naar de Ghelamco Arena lokt. Daarbij weten die spelers ook dat ze zich kunnen laten zien in Europa en zo die grote transfer kunnen versieren. Als Gent er nu niet in slaagt in de kleinste Europese beker door te stoten, kan dat op termijn dus grote gevolgen hebben voor hun inkomende transfers. Al kan dat nog allemaal vermeden worden als beide clubs donderdagavond gewoon winnen.