Ontlading in het Lotto Park: strijdend Anderlecht klopt Young Boys na penalty’s

Het is Anderlecht gelukt. Door Young Boys na penalty’s te kloppen speelt paars-wit voor het eerst sinds 2018 nog eens in de groepsfase van een Europese competitie.

Even voor het halfuur was alles volledig te herdoen na de 0-1 bonus uit de heenwedstrijd. Elia Meschack (26.), nota bene enkele jaren geleden op proef bij Anderlecht, zette een een-tweetje op zijn rechterflank op en werkte na een rush vanuit een scherpe hoek binnen via het been van Wesley Hoedt.

In de tweede helft slaagden de Brusselaars er niet in om een opening te forceren in een gesloten wedstrijd. Sebastiano Esposito, tijdens de rust tussen de lijnen gekomen, liet het Lotto Park in de slotminuten uit zijn voegen barsten met de gelijkmaker, maar hij vertrok duidelijk vanuit buitenspel.

Na 20 minuten in de verlengingen had Benito Raman de goal van de kwalificatie aan de voet, maar zijn schot strandde op de paal.

In de allesbeslissende penaltyreeks miste Mario Stroeykens eerst namens Anderlecht. Young Boys faalde echter bij drie opeenvolgende pogingen, waardoor de thuisploeg zich eindelijk nog eens mag opmaken voor een Europese groepsfase.