Ontmoet FC Vaduz, het ‘lelijke eendje’ zonder eigen competitie in de Conference League

De Conference League heeft er een sprookje bij. De nieuwe Europese competitie geeft kleine clubs de kans om ook eens Europese successen te beleven. Deze editie zal Europa kennis maken met FC Vaduz. De eerste ploeg ooit uit Liechtenstein in een Europese groepsfase.

De locatie

5000 inwoners, 17 vierkante kilometer: op zich is Vaduz een onbeduidend dorp vlakbij de Zwitserse grens, maar wel de hoofdstad van Liechtenstein. Dit jaar zal het echter rekening moeten houden met een volkstoeloop wanneer de club voor het eerst Europees voetbal naar de dwergstaat brengt. Het Rheinparkstadion, tevens ook het nationaal stadion, kan een ruime 6.000 man van plaats voorzien. Dat is meer volk dan er in heel Vaduz woont. Het is een prachtig gelegen stadion met 4 tribunes in het midden van de bergen. Een unieke setting voor Europees voetbal.

Het parcours

Voor Liechtensteinse ploegen is het niet evident om Europees voetbal te halen. Het land heeft namelijk geen volwaardige competitie, enkel een bekertoernooi. FC Vaduz komt dan ook uit in de Zwitserse tweede klasse, nadat het in 2021 degradeerde. Momenteel staat het daar voorlaatst. Maar zelfs moest Vaduz een succesvol eersteklasser zijn, zou het nooit aanspraak maken op een Europees ticket. Liechtenstein is zelf apart lid van de UEFA, en de Zwitsers mogen geen ploegen van een ander UEFA-land afvaardigen. Zolang Liechtenstein zelf geen volwaardige competitie heeft kan Vaduz dus nooit Europees spelen via die Zwitserse competitie.

Voor Vaduz is de enige manier om Europa in te gaan de Liechtensteinse beker winnen. Daar slaagt de club wonderwel al 23 jaar op rij in, veel andere profclubs zijn er dan ook niet in Liechtenstein. Zo kwam het telkens in de Europese voorrondes terecht en nu kon het zich eindelijk plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. In de kwalificaties schakelde het na verlengingen het Sloveense Koper uit en daarna ook Konyaspor uit Turkije en Rapid Wien uit buurland Oostenrijk. Twee absolute stunts.

De spelers

Ooit stond Vaduz erom bekend vooral Liechtensteiners in de rangen te hebben. Er was veel overlap tussen de kern van Vaduz en de nationale ploeg. Vandaag is de club heel wat internationaler ingevuld. Er staan spelers uit heel Europa en zelfs Afrika in de ploeg. Bekende namen vallen er echter niet te vinden in de selectie, kapitein Benjamin Büchel speelt al heel zijn leven in Liechtenstein. Hun Turkse topschutter Tunahan Cicek, die de winner scoorde in de match tegen Wien, is een vaste waarde in de Zwitserse tweede klasse maar speelde nooit ergens anders.

Verder moet Vaduz het vooral hebben van geleende spelers. De speler met de meeste ervaring buiten Zwitserland is centrale verdediger Arbenit Xhemajli, al schopte hij het nooit verder dan Engelse derde klasse.

De lotgenoot

Liechtenstein is niet het enige land dat voor het eerst een ploeg mag afvaardigen in Europa. Het Kosovaarse FK Balkani won gisteren van het Noord-Macedonische Shkupi en gaat ook naar de groepsfase van de Conference League. In tegenstelling tot Vaduz hebben zij wel gewoon een nationale competitie om in te spelen. Opvallend: Vaduz en Balkani zitten niet in dezelfde pot – de Liechtensteiners zitten namelijk in de derde groep – en zouden straks zomaar eens tegen elkaar kunnen uitkomen in een topper tussen debutanten.