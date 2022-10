RSC Anderlecht blijft steken op gelijkspel tegen FCSB: 2-2

RSC Anderlecht is op de vijfde speeldag van de Conference League in groep B blijven steken op een 2-2 gelijkspel tegen het Roemeense FCSB.

Anderlecht brak aan het eind van de eerste helft de ban door toedoen van Yari Verschaeren (38′), die de bal op mooie wijze overhoeks weglegde. Op het uur was alles opnieuw te herdoen: Andrea Compagno troefde Jan Vertonghen af in het luchtruim en liet Hendrik Van Crombrugge kansloos met een afgemeten kopbal. Vertonghen (75′) leek op zijn beurt met een rake kopslag op corner de punten alsnog in het Lotto Park te houden, maar dat was buiten Joyskim Dawa (82.) gerekend, die het leer in doel liep na een interventie van Van Crombrugge.

Anderlecht telt als derde in de poule 5 punten en laat door de puntendeling na om voorlopig over Silkeborg (6 op 12) naar de tweede plaats te wippen.

Om 21 uur zijn de reeds geplaatste groepsleider West Ham (12 op 12) en Silkeborg nog aan zet in het London Stadium. Als de Denen winnen, zit het Europese avontuur van Anderlecht er nog voor nieuwjaar op.