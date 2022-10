Veldman staat voor vuurdoop bij Anderlecht: ‘Wil opnieuw glimlach op gezichten zien’

Interim-coach Robin Veldman staat donderdagavond voor zijn vuurdoop bij RSC Anderlecht, dat drie dagen na het ontslag van Felice Mazzu na een dramatische avond in Luik het Roemeense FCSB op bezoek krijgt.

‘Ik wil hier op de eerste plaats opnieuw een glimlach op de gezichten van de spelers zien’, vertelde de 36-jarige Nederlander woensdag tijdens het persmoment. ‘Op het veld moeten we meer vertrouwen hebben, combinaties brengen. Op die manier zouden resultaten snel kunnen volgen.’

Veldman kwam vorig seizoen over van Ajax om de Anderlechtse beloften onder zijn hoede te nemen. ‘Mijn filosofie sluit dichter aan bij die van Vincent Kompany, dan die van Felice Mazzu. Bij de Futures spelen we met hetzelfde systeem als de A-ploeg, maar we geven er onze eigen draai aan, in functie van de kwaliteiten van de spelers.Ik voel nog geen druk en heb er wel vertrouwen in, maar ik besef ook dat we voor een lastige opdracht staan. Laat ons hopen dat het morgen een keerpunt wordt dit seizoen.’

Het kan ook een keerpunt worden voor Veldman, die de ambitie heeft om ooit hoofdtrainer te worden. ‘Als het met mij lukt om terug aan te knopen met de successen, is dat des te beter. Als dat niet het geval is, keer ik met plezier terug naar de beloften. Het voordeel aan dit interim-trainerschap is dat we kunnen ondervinden of deze manier van werken ons bevalt.’

Théo Leoni werd deze week van de beloften overgeheveld naar de A-kern, waar ook Adrien Trebel na zijn schouderblessure en een afwezigheid sinds medio augustus opnieuw zijn opwachting maakte op training. Volgens Veldman is het best mogelijk dat de Fransman nog voor het WK speelminuten kan maken. Zeno Debast was er woensdag niet bij op training. De kersverse Rode Duivels heeft een enkelblessure opgelopen.

Nieuwe start

‘Dit is een nieuwe start voor ons’, vertelde spelmaker en voormalig Gouden Schoen Lior Refaelov woensdag tijdens het persmoment. ‘We wilden allemaal ons best doen voor Anderlecht, maar spijtig genoeg heeft dat geen resultaten opgeleverd. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik mij in een situatie bevind waarin ik meer nederlagen dan zeges tel. Het is het moment om de rangen te sluiten, ons te verenigen. Hier moeten we gebruik van maken om ons te herlanceren en proberen goed voetbal op de mat te brengen. Hopelijk kunnen we met Robin Veldman voor dat keerpunt zorgen. Kwaliteit is er alvast genoeg in deze kern.’

Voor Mazzu kwam er maandag een vroegtijdig einde aan een korte samenwerking. ‘We voelden ons daarvoor schuldig’, gaf ‘Rafa’ toe. ‘Dat is ook onze verantwoordelijkheid en zoiets doet pijn. We waren nochtans goed aan het seizoen begonnen, maar plots bleven de resultaten uit.” Het ontslag kwam er na een Clasico die volledig uit de hand was gelopen en in de tweede helft vroegtijdig afgefloten werd. “Ik begrijp de emoties van de supporters. Het zijn hier voor iedereen moeilijke tijden. Opnieuw: ik begrijp de frustraties van de fans, maar ik had toch liever een hele wedstrijd gezien.’

Met vier punten na evenveel speeldagen moet Anderlecht donderdagavond zijn thuiswedstrijd winnen tegen FCSB, als het zijn hoop op Europese overwintering levend wil houden. Bij een nederlaag dreigt reeds de Europese uitschakeling, met nog één speeldag te gaan.