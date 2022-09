Vlotte zege tegen Shamrock Rovers levert KAA Gent gedeelde leidersplaats op

Bekerwinnaar AA Gent heeft donderdagavond op de tweede speeldag in groep F van de Conference League met 3-0 (rust: 2-0) gewonnen van de Ierse landskampioen en competitieleider Shamrock Rovers.

Het onuitgegeven Gentse spitsenduo Hugo Cuypers-Malick Fofana liet al snel van zich spreken. Europees debutant Fofana schotelde Cuypers na 9 minuten de 1-0 voor. Voor de in het tussenseizoen van KV Mechelen overgenomen aanvaller het eerste doelpunt in Europa. Enkele minuten eerder had de 25-jarige aanvaller reeds een kopbal op de lat zien stranden.

Vooraf was er voor onderschatting van de Ierse recordkampioen gewaarschuwd, maar op het veld bracht Shamrock Rovers er weinig van terecht. Na 18 minuten was de wedstrijd dan ook al zowat gespeeld, toen aanvoerder Vadis Odjidja aan de rand van de zestien een afvallende bal in één tijd op de slof nam en zo de bezoekende doelman Alan Mannus te grazen nam: 2-0.

Daarmee was zowat alles gezegd over de eerste 45 minuten, waarin Shamrock geen enkele uitgespeelde kans wist af te dwingen. De bezoekers uit Zuid-Dublin werden aangekondigd als een voetballende ploeg, maar eens de druk wat werd opgevoerd, ging de paniekknop al snel aan. Gent nam echter de voet van het gaspedaal en vergat daarvan nog meer te profiteren.

Na de pauze mochten de bezoekers toch net iets meer, wat resulteerde in een kans voor Rory Gaffney. Even later nam Odjidja met zijn tweede van de avond echter de laatste twijfels weg: 3-0. Een vlotte zege tegen een zwak Shamrock, al was het allemaal niet heel overtuigend bij de Gentenaars.

‘In ons offensieve compartiment was het te weinig’, maakte coach Hein Vanhaezebrouck een doodeerlijke analyse. ‘Als je zo snel 2-0 voorstaat, moet je dat kunnen uittikken en dat is veel te weinig gebeurd vandaag. Daardoor kreeg Shamrock de bal te veel en werden we in de verdediging gedreven. Onze spitsen waren te weinig aanspeelbaar, waardoor de verdediging geen oplossing vond in het uitvoetballen. Efficiënt waren we wel, al zijn we daar meestal niet de koning in. Daarnaast hebben we ook de nul kunnen houden, ondanks de kansen in het slot. Achterin begin ik de kwaliteit terug te vinden.’

Met vier op zes neemt Gent de gedeelde leidersplaats in handen, een week na het scoreloos gelijkspel bij Molde. De Noren, weliswaar met een man minder, gingen deze keer in extremis met 3-2 onderuit bij het Zweedse Djurgarden, dat net als Gent vier punten telt. Molde en Shamrock hebben één punt.